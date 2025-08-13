Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ДБР: за результатами перевірок скасовано 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

За результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. 

За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

"Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", - зазначив Сухачов.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом президента. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій. 

Сухачов наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів. Робота триває", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на липень було скасовано 445 рішень про інвалідність посадовців,  найбільше – митникам. 

  • Нагадаємо, перевірки проводять на виконання рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів». Для перевірок МОЗ створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу. 
  • З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. 
  • Станом на 4 червня до системи вже завели понад 254 тисячі справ: 46 289 із них – оцифровані матеріали, передані від МСЕК, а 208 450 — нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями. Уже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258). Систему забезпечують 1422 експертні команди у медзакладах, це 6896 фахівців. 
