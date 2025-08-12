РЖД у вогні
У Національному інституті раку змінюють закупівлі ліків, – новий директор

Національний інститут раку почав перебудову системи закупівель ліків та витратних матеріалів для своїх пацієнтів. 

У Національному інституті раку змінюють закупівлі ліків, – новий директор
Дослідження ПЕТ-КТ проводиться у Всеукраїнському центрі радіохірургії лікарні «Феофанія», на томографі Biograph 64 TruePoint
Фото: facebook/Феофанія клінічна лікарня

Тепер ліки на Prozorro виставляють окремо за міжнародною непатентованою назвою.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів новий директор інституту Степан Крулько.

За його словами, це не лише підвищує прозорість, а й дозволяє економити бюджетні кошти: “На сьогодні на деякі торги приходить до 10 компаній і активно проводять аукціон, на виході значно знижується очікувана вартість”.

Закупівлі в інститут запросили очолити Сергія Омельянчука — раніше він очолював відділ публічних закупівель ДП “Медичні закупівлі України”, структури з репутацією некорумпованого закупівельника. 

Разом із ним у НІР перейшла його команда, яка налаштовує процеси постачання.

“Ми вже спостерігаємо платні замовлення на дискредитацію нової команди. Багато кому не подобаються наші зміни як всередині закладу, так і в закупівлях”, – каже Крулько.

Як і всі державні та комунальні установи, Інститут раку формує річний план закупівель на початку року. Це означає, що у 2025-му Крулько працює з уже укладеними договорами. 

Препаратами з Національного переліку заклад забезпечений, хоча іноді трапляються короткострокові перебої.

“Може, якийсь препарат на тиждень-два випадати, бо договір уклали на малу кількість і треба переукладати. Або є контракт, але постачальник не везе ліки — і не завжди це його провина”, — уточнює директор.

Особливо чутливою залишається ситуація з хіміопрепаратами, які закуповує не інститут, а держава централізовано. Якщо один із них зникає з поставок, його немає у жодному онкоцентрі країни.

Брак фінансування відчутний і у витратних матеріалах. Крулько шукає рішення: “Намагаємося знайти вихід: десь можна використовувати багаторазові витратні матеріали замість одноразових — це економія”.

  • КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу

Повна розмова з новим директором НІРу тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
