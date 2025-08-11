«Зміни в бронюванні повинні настати», — начмед Третього армійського корпусу Вікторія Ковач про болі військової медицини

У проєкті LB.ua і БФ «Здорові рішення» «Боляче» говоримо про нинішні виклики військової медицини — і нові, як-от 100 % бронювання лікарів у цивільних комунальних медзакладах, і досі наявні, котрі швидко здолати не вдасться.

Лікарка, яка долучилася до війська ще 2014 року , потім працювала в МОЗі, коли впроваджували медреформу, з початком повномасштабної війни повернулася в стрій, розбудовувала з командою медслужбу Третьої штурмової бригади, яка тепер збільшилася до корпусу.

Бронювання, яке шкодить війську

Почну із загального: які твої найбільші болі у військовій медицині і як вони впливають на твоїх бійців?

Мої болі — це первинно люди.

Питання 100 % бронювання цивільних лікарів у цивільних медзакладах, певно, одна з ключових проблем зараз.

Дефіцит кадрів є, але поповнити його логічним рекрутингом чи іншим методом ми не можемо. Бо кожна людина, кожен лікар має свою закриту бульбашку, оболонку, яка його захищає. Чому маю йти, якщо в мене все гаразд?

У системі підкульгує питання нераціональних переведень чи прикомандирувань лікарів-спеціалістів на посади, які не стосуються їхньої діяльності.

Лікаря-психіатра можуть прикомандирувати з госпіталю до військової частини, до бойової бригади, на посаду лікаря медпункту.

Слово “лікар” і “лікар”. Тільки є проблема: психіатр лікує психічний стан здоров’я, а лікар медпункту, крім різних змін з точки зору ментального здоров’я, бачить іншу картину. Це лікування різних соматичних захворювань, гемороїв, гриж, і так далі.

Фото: скрин відео Вікторія Ковач

Це створює оболонку нелогічності, де лікар демотивується, бо не розуміє, що має з тим пацієнтом робити. Він вчився на іншу спеціальність. Проблема в тому, що ми втрачаємо фахівця там, де він міг би бути, і не здобуваємо його у місці, куди ми його переводимо.

Співмірність лікарів, які мають військовий квиток, і не мають, і перебувають у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.

Це моральна дилема, яка мене не покидає з 2023 року, відколи почала про це думати. Умовна лікарня Мечнікова – лікарі, які в основному працюють з військовими. Але це не військовослужбовці. А в західноукраїнському регіоні маємо військовослужбовців, які фактично є в глибокому тилу. Чи раціонально говорити, що ти несеш військову службу в госпіталі на заході, і ти є “якимось цивільним” в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі чи Слов’янську? Ця дилема ніколи не буде розв’язана, бо вона потребує глибинних змін у системі.

Фото: Тарас Ібрагімов/Суспільне Реанімаційне віддідення лікарні Мечникова, червень 2023 р.

Наслідки браку лікарів у війську

Щодо браку лікарів згадую розмови з лікарями. Один хірург казав, що через те, що бракує у війську колег, це коштує йому недосипу, вихідних, перенавантажень. Це і страх помилки під час операцій і так далі. Як ти на практиці бачиш цю проблему?

Коли немає людей, не закривається певний простір роботи. І ти:

Або забиваєш, і робота не робиться. “Нам і так ок”; Там, де роблять вибір “і так ок”, це неотримання меддопомоги, неможливість швидкого скерування кудись на лікування, перевтома лікарів, які є, помилки цих лікарів не через нефаховість, а через те, що в них банально не вистачає ресурсу постійно бути в 100%-готовності; Або шукаєш когось, хто реалізує цю роботу; Пошук альтернативи – або цивільна система охорони здоров’я як єдиний медичний простір, або пошук підтримки серед сусідніх дружніх бригад. Коли ти маєш певний набір спеціалістів, вони мають свій набір, і так створюються зведені медичні загони або схожі структури. Тоді є змога покрити більше людей.

Фото: скрин відео Вікторія Ковач та Ірина Андрейців

Нагадала інтерв’ю Аліни Михайлової на стабпункті, де вони закривають потреби кількох підрозділів для оптимізації. Це мається на увазі?

Треба розділяти питання невідкладної медицини, стабілізаційних пунктів, передових хірургічних груп, і планової медицини – соматичної, амбулаторно-діагностичного прийому і подібних речей.

Про стабпункти говорити престижно. Кров, біль, втрати, поранені – те, що чіпляє глядача. На жаль.

Коли говоримо про пієлонефрит чи нежить – це нікому не цікаво дивитись. Ну, хворий, болить зуб, і що?

Тільки ні з пієлонефритом, ні з зубним болем, ні з температурою людина не спроможна якісно виконувати бойову задачу. Це стосується не тільки піхотинця, який виходить на позиції, але й людини, яка ремонтує автомобіль (ймовірність помилки в ремонті авто підвищується).

Ми сильно забуваємо, що рівень відповідальності є в усіх. Не тільки в тих, хто тримає автомат. Інколи, щоб той, хто тримає автомат чи запускає FPV, доїхав до точки, його авто має бути якісно відремонтовано. Це робить хтось своїми руками.

Фото: EPA/UPG Надання медичної допомоги військовослужбовцям у польовому шпиталі.

Формальний підхід руйнує систему

100 % бронювання не підвищує бажання лікарів рекрутуватися, МОЗ говорить про розбронювання. Як воно на практиці працює, коли говоримо про твою медслужбу? Чи заповнює потребу?

Наразі воно не працює. В мене особисто немає успішної історії розбронювання медиків.

Є історії, коли кандидатами на розбронювання ставали особи 1955 року народження, вагітні, чи інші категорії, або вже є у війську, або є десь за кордоном.

Подання таких людей у список на розбронювання – це, в якійсь мірі, знущання над системою і формалізм. Тобі подають запит надати п’ять людей, ти подаєш, що хочеш, але це не закриває проблеми. Вона лишається. Одноразове розбронювання якоїсь кількості не вирішить проблеми.

Система має розуміти, скільки їй потрібно в розрахунку на той склад, який в нас є в Збройних Силах, базуючись на даних про втрати, про хвороби, це дуже важливо, бо згадуємл, що в нас служать не тільки хірурги-анестезіологи, але й неврологи, терапевти, стоматологи, ЛОРи. Цих людей треба дуже багато, бо до них запит іде навіть більший, ніж на стабпункти.

Скільки цих людей нам потрібно, щоб система існувала і працювала ефективно? Розуміючи, скільки треба, і скільки в нас є, але не загалом мобілізованих медиків.

Є такий ще нюанс: “Ми мобілізували 10 лікарів, з них 5 – терапевти”. З цих п’яти четверо все життя після інтернатури були фармпредставниками. Ми мобілізували 5 терапевтів? Ні. Ми закрили допомогу, розраховану на 5 терапевтів? Ні. У нас є один терапевт, хоча формально мобілізували 5.

Дефіцит, скоріш за все, є. Чи є нераціональне застосування? Є. Чи є варіанти, коли лікарі самостійно хочуть бути на бойових посадах? Є. Чи є, коли люди з медосвітою лікарською стають на посади лікарів, не будучи в попередньому цивільному житті лікарями і не маючи спроможності лікувати? Є. Х впливає на У. І дуже багато змінних впливає на У. І одним Х ми не змінимо У.

Які можуть бути рішення

Що з цим можна зробити і як би воно мало видозмінюватися, аби враховувати реальні потреби?

Військова лікарка анонімно: На жаль, кожен новий захід новачків вже не такі здорові. Але ТЦК ловить тих, за ким може добігти. І люди старшого віку, і навколо 50, купа хронічних хвороб іде. В основному це тиск, проблеми зі спиною, колінами, по них не списують.

Спочатку нам треба зрозуміти, як система виглядає сьогодні. Ми не розумiємо цього. Не розуміємо, яким людським потенціалом керуємо як держава. Не скільки в нас лікарів на офіцерських посадах, а скільки в нас справді лікарів, здатних забезпечити меддопомогу.

Ми отримуємо список людей, бачимо, що є gap.

Цивільна охорона здоров’я вже придумала велосипед, який їде, його просто треба імплементувати в умови ЗСУ – з пропорціями пацієнтів, модульним підходом, і спроможністю кожного рівня, щоб ланцюг був замкнений і не задубльовувався на кожному рівні, не було потреби заново йти від терапевта до терапевта з умовного медичного пункту батальйону до медичної роти.

Фото: Зоряна Стельмах Медик надає допомогу у стабпункті на передовій.

Система має бути плавною і мати можливість виходу не тільки у військові госпіталі, але й у цивільну систему охорони здоров’я.

Тільки госпіталями ми потреби Збройних Сил не закриємо.

Лікарка анонімно: Бажання, щоби я сама могла направляти в ту лікарню, де знаю., що кращий фахівець. Коли розприділяємо у госпіталь, вони відправляють по своїх маршрутах. А це не завжди хороші лікарні.

Виходить, що тут так як і в цивільній системі – ми шукаємо кращого фахівця і хочемо людину скерувати туди. Просто в системі військової медицини ми не маємо цієї гнучності порівняно з цивільною системою. Для мене це все про менеджмент і управління системою.

Військовий медик, який має освіту у менеджменті охорони здоров’я, каже, що “Найбільша проблема – ефективна менеджерська або управлінська ланка. Причина – відсутність адекватних і будь-яких кваліфікаційних вимог до менеджерів”.

Недавно мала досвід діалогу для студентів менеджменту охорони здоров’я в Києво-Могилянській академії. Ми говорили про побудову команд. В першій половині дня читала я, в другій – головний HR клініки “Добробут”.

Ми порівнювали потім наші підходи. Загалом, всі бізнесові підходи можна залучати до армії, тільки вони сповна не працюватимуть.

Ми можемо встановлювати критерії для начмедів. А якщо він не буде відповідати цим критеріям?

Якщо в ЗСУ кількість начмедів, яка відповідає певним критеріям, буде вдесятеро менша? Що ми зробимо? Ми обезголовимо ті структури? Відправимо їх масово на навчання? А тепер уявіть, що люди, які щось виконують, кудись беруть і знімаються. Утворюється вакуум.

Хорошого менеджера за тиждень, за місяць не підготуєш. Довге онлайн навчання, курси оперативно-тактичного рівня, L, не дасть швидкого результату. Це гра в довгу.

Фото: скрин відео Вікторія Ковач

Є дослідження Волкер-діп, провал Волкера так званий – суть в тому, що кожна медсистема, особливо військової медицини, в країнах НАТО, з початком війни починає наростати. Як тільки війна припиняється, система спадає. Чим довший міжвоєнний період, тим вища ймовірність, що система падає глибше, і провал стаґ широким. Проблема в чому? В Європі в країнах НАТО історія ще гірша, ніж у нас із цим. Бо вони не беруть безпосередньої участі в російсько-українській війні. І цей провал стає ще більшим.

Українська система витримала насамперед за рахунок реформ, які відбулися – децентралізації, зміни підходів до фінансування медсестеми. Це призвело до того, що в 2022 році ми надали допомогу всім пораненим, які у нас були.

Повертаючись до проблеми управління. Як її вирішити? Навчанням? Мотивацією людей? Повертаємося до першого болю. Мотивувати тих, хто вже 4 роки служить? Чим мотивувати? Званням? Неможливістю нікуди дітися з системи, розуміючи, що твої колеги зростають професійно в цивільній охороні здоров’я? Така собі мотивація. Нагороди? Для когось важливі, для когось ні. Кількість врятованих життів? Це абсурд. Рахувати, скільки врятував? Вже давайте не в 2025 році. Проблема менеджменту є, але вона швидко не вирішувана.

Менеджмент у військовій медицині – це не лише про військову медицину. Це про управління загалом.

Може бути чудовий начмед-менеджер, який не може знайти комплаєнсу зі своїм командиром бригади. І діла не буде. Це не бізнес, коли ти можеш команду звільнити, вигнати, мотивувати вищою зарплатою. Ти тут не мотивуєш ні вищою зарплатою, ні престижем, ні звільненням. Ми тут назавжди.

Як ти тоді рекрутуєш лікарів, якщо всіх цих мотивацій немає? Ми зайшли в гру в довгу. На плечах тих, хто вже служить хто чотири роки, хто дванадцятий, ми теж далеко не поїдем.

Я нікуди з війська не діваюся. Це ОК на той стан речей, який є в країні. З людьми треба говорити чесно на вході, щоб їхні очікування не розбивалися об скелю. Вони й так частково розіб’ються, бо це інше середовище. Але треба пояснити, що таке армія, що таке військова медицина в структурі, яку умовно я представляю. Що звання неважливе, ти будеш працювати лікарем. Була військова кафедра чи ні… Що, від цього ти гірший фахівець? Ні. Працюємо далі. Ти чогось не вмієш? Давай пройдемось по тому, що вмієш, і що готовий вчити. Ми готові запропонувати навчання.

З людьми треба говорити як з дорослими. Коли кажеш: “Ходіть до мене, в мене класно”, люди йдуть, а там не класно, то довго таких людей не втримаєш і нові потім не прийдуть.

Фото: Зоряна Стельмах

Чи йдуть досі люди?

Йдуть. Переведень багато. Бпроб переведень, бо це складно. Загалом йдуть і цивільні з різних причин.

Людям болить справедливість

Ми проговорили базово твої особисті болі. А які болі бачиш у своїх військових лікарів? Один військовий хірург казав, що не може зараз серйозно сприймати болі цивільних лікарів, бо через 100% бронювання люди не йдуть йому на підсилення, і він загинається.

Тут потрібно балансувати, коли говоримо про цивільних і військових. Частина цивільних працює на військо не менше, ніж частина військових.

Повертаюся до моральної дилеми, коли цивільні лікарів в прифронтових регіонах в основному перебувають у небезпечних умовах, надають допомогу в лікарнях, щодня авіабомби, КАБи і подібні речі – це не про цивільного, який не прийшов мене поміняти. Це про цивільного, який не виїхав попри все.

Що стосується болей медиків…

Людям болить справедливість. В період війни про якусь справедливість говорити як про догму неможливо. Це взагалі складне поняття. Але людям хочеться справедливості. Особливо тим, хто з турботою ставиться до своїх пацієнтів.

І коли бачимо списки на розбронювання, коли бачимо кандидатів, які за два дні, поки повістка о. формляється, оформляють опікунство чи подібні речі, людям болитьВони розуміють, що вони тут, а там відбуваються речі, які заходять за межі.

Фото: скрин відео Вікторія Ковач та Ірина Андрейців

Можливі рішення

Яке тоді може бути рішення? Скасування бронювання? Реєстр, хоча кажуть, що він є, просто таким як я, не показують, бо військовий час.

Реєстр це 100%. Якщо він є, цікаво, де він.

Я вернусь як папуга: нам треба розуміти, хто і з якою кваліфікацією у нас працює.

Спілкувалася з дитячим оперуючим ортопедом-травматологом, який є начальником медпункту батальйону. Він не оперує. Він їздить на медеваку і максимум надає допомогу на догоспітальному етапі. А міг би оперувати. Він це вміє. Він енну кількість років пропрацював у хорошому закладі, де надавав практичну допомогу. Це не ОК.

Рокіровка має відбуватися задля результату. Розумію, коли людина вже далі не хоче займатися практичною роботою, хоче адмініструванням. Але це нераціонально.

Що можемо зробити як держава? Зміни питання бронювання повинні настати. Це розрахунки потреб на регіони. Ми знаємо плюс-мінус, які в нас потреби в кількості в регіонах. Ми знаємо середню кількість звернень за рахунок даних НСЗУ, скільки звернень відбувається щомісяця. Розрахувати потенційно потребу в спеціалістах фахівці можуть.

То є варіанти два:

Ми можемо додати частину до Збройних Сил; Можемо ротувати – забрати умовних хірургів Куп’янського напрямку і скерувати в Івано-Франківську обласну лікарню, а двох хіругів звідти туди.

Механізм завжди можна придумати, аби було бажання. Зараз складається враження, що його нема.

Хто зайшов уже – ви молодці. А всі інші – тримайтеся системи. Так далеко ми не поїдемо.

Якщо говоримо про маршрути бійців, з того, що розумію, лікарі кажуть, що система еваку відносно налагоджена, а що стосується маршрутів соматичних хвороб, коли відправляють в госпіталь і назад, кажуть, що тут багато проблем.

Лікарка анонімно: Проблема – часто йдуть недоліковані випадки. Хлопців виписують із незагоєними переломами, з незагоєними ранами, не до кінця обстеженими, з вадами слуху, їх повертають у військові частини в зону бойових дій і ми з ними маємо далі щось робити. Медзаклади мають мати при собі ВЛК, щоб відправляти таких бійців далі на лікування, у відпустки на лікування, або якщо серйозна травма, то списувати. Але їх футболять між собою. Часто або на костилях, або з гнійкою раною повертається в зону бойових дій, де не завжди є умови.

Фото: Позивний Мауглі Військові на милицях стоять у черзі взимку перед будівлею київської військово-лікарської комісії

Чи є маршрути і чи працюють так, як мають?

Розділю питання на два: як у нас і де баг системи.

З мого досвіду служби в Третій штурмовій, бійці потрапляли у всі заклади охорони здоров’я, цивільні чи військові. У нас є прекрасний досвід взаємодії з Інститутом травматології та ортопедії, коли інститут знає дату, на яку готовий прийняти пацієнта на операцію, і в своєму заключенні вказує цю дату. Направлення ми робимо на цю дату, і людина потрапляє на відповідне лікування. А щоб ми зробили скерування, нам треба підтвердження, що інститут його прийме.

Нескладна схема. Всі захищені, в усіх є підтвердження, чому ми зробили саме так, і головний споживач отримує допомогу.

Ми скеровували по всіх регіонах. Це можливо зробити. Але є певний тиск системи, коли є стійке переконання, що військовослужбовця можна скеровувати на допомогу тільки до військового госпіталю.

Але госпіталь – не гумова кулька, він не безмірний, усім допомогти не зможе. Він або по регіональному принципу розподілить в якусь із цивільних лікарень, або відмовить по об’єктивних причинах.

Маршрути як стандарти потрібні. Хто більш автономні – і так вже так працюють. Цивільна система приймає, за що їй велика дяка, бо це дозволяє соматикам, плановій травмі витягувати.

Що стосується того, як повертають з медзакладів… Повертають, є недоліковані випадки. Не можу раціонально оцінити, наскільки критично в тому чи іншому медзакладі є потреба в ліжках для прийому нових пацієнтів. Можна взяти шумний кейс, сказати: “Його вернули”. Але варіантів, чому повернули, може бути багато.

Можливо, в рекомендаціях зазначали реабілітаційне лікування, а туди не скерували. Чому не скерували? В лікарні ліжко могли вивільняти під важчого пацієнта, якого не могли скерувати в інший заклад.

Фото: grad.ua Військовослужбовці очікують в черзі в медустанові.

У вас це працює в медслужбі через службу супроводу? Бо хтось же має всі ланки зв’язати і домовитиись.

Патронатна служба дуже сильно тут допомагає, особливо в питанні дистанційних консультацій, підборі закладу, де можна проходити лікування. Але є бійці, які роками лікують свій цукровий діабет чи інше захворювання в іншому медзакладі. Сенсу його скеровувати в найближчий інший – нуль. Лікар може створити довідку про такий-то діагноз, надіслати в PDF-файл і такого бійця можуть прийняти на планове лікування свої лікарі на два тижні і повернути. Ламати систему – робити собі гірше.

Патронатна служба – невід’ємна частина меддопомоги у війську, бо це не лише про поранених, але й про соматиків.

Чула від ряду лікарів, що цивільна система все ж внаслідок медреформи покращилася з точки зору управління, якості меддопомоги порівняно з системою медичних військових закладів. Чи ви бачите цю різницю? Чи це суб’єктивні думки окремих лікарів, які за останні роки зайшли з цивільної системи у військову?

Ти сама відповіла на питання – “за рахунок зміни очільників, зміни підходів до управління”. От в тих закладах, де ці зміни відбулися, там краще. Де змін не відбулося, там так і лишилося. Загалом складно говорити про якість, коли немає критеріїв. Якщо знаємо критерії оцінки якості, можемо говорити “краще”, “гірше”, чи відповідає критеріям. А коли немає, кажемо: “Система спроможна”, надають допомогу, лікують же?

Говоримо: “Якось надають допомогу”.

Боюся цього “якось”.

Ми не маємо навіть середньої оцінки по країні.

Сподіваюсь, десь є, що хтось це оцінює. Це безпрецендентний досвід, який треба оцінювати. Це досвід, який не буде повторюватись. Кожен рік повномасштабної війни – історія, яка показує, як різні системи в країні витримують навантаження потоком пацієнтів, браком електрики, роботою тільки в підвальних приміщеннях, коли жінки народжують, діток лікують, операції проводяться, кров здають і кров переливають. Цей досвід мусить десь писатися. Бо якщо ні, то хочеться чаєчкою закричати.

Фото: Інна Варениця Операційна, в якій проводилась операція дитині, після атаки на Охматдит 8 липня 2024 р.

Цифровий звіт не передає картини

Яких би ще тобі змін хотілося у взаємодії військово-цивільної медицини?

Щоб вона працювала краще, не вистачає безпосереднього контакту і розуміння тих, хто ухвалює рішення, про те, як воно працює насправді.

Цифровий звіт не передає картини. Він передає суху статистику. Коли ми звітуємо про комплектованість особовим складом, маємо враховувати не просто скільки людей прийшло, а скільки часу ми комплектуємося, за яких умов, хто чекає переведення…

Оцього багатовекторного напрямку роботи в плані кінцевого результату нам не вистачає.

Якби цивільна медсистема разом з військовою медициною глибше поглядали в сторону війська, не військовослужбовців, а війська, було б зрозуміліше, чому ми потребуємо медиків.

На четвертий рік війни в нас складається ситуація, що абсолютно здорових практично немає. Кожна людина чимось хворіє. Якщо хворіє сезонним захворюванням, це пів проблеми. Але вона хворіє тим, що принесла з цивільного життя.

І на фоні виснаження, стресу, недосипу навіть у період відновлення, бо сім’ї в Києві, Львові, де періодичні обстріли, не можеш ти спокійно спати, коли знаєш, що рідні вночі чекають під сотню шахедів. Цей комок починає наростати і на фоні хронічної втоми виснажуються ресурси і людина буде хворіти. Так влаштований організм.

Що б ти хотіла пояснити цивільним лікарям про систему військової медицини?

Це ті ж люди, яким ви надаєте допомогу в цивільному житті. Там ніхто не інший. Там наші співгромадяни, які потребують меддопомоги.

Військова медицина – це не страшно, це почесно. Коли ти розумієш свій внесок у результативний постріл чи автомобіль, який доїхав, евакуював, це твій внесок. Пасивне спостереження – це не дотичність.

Уявіть себе на місці тих військових лікарів, які вже багато років на службі. Чи хотіли б ви, щоб вас залишили без допомоги? У нас є популярна історія мультидисциплінарних підходів, коли допомогу надають командами. От команди потрібні не тільки в цивільному житті. Вони потрібні і у війську. Ваші колеги потребують вашої допомоги у війську. Бо командами можемо трохи більше, ніж по одному.