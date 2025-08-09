​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Випадки нового штаму ковіду Stratus в Україні підтвердили у 8 областях

На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих штамів короновірусу у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.

Випадки нового штаму ковіду Stratus в Україні підтвердили у 8 областях
Фото: EPA/UPG

Випадки нового варіанту COVID-19 XFG (Stratus) в Україні підтвердили у 8 областях.

Про це повідомив в.о. Генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко.

Станом на липень 38 випадків підтвердили у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві.

На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих штамів короновірусу у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.

Новий тип вірусу поширюється швидше за відомий українцям Omicron, але його перебіг легший, у більшості випадків йдеться про хрипи у верхніх дихальних шляхах хворах.

За словами Даниленка, загалом наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Водночас, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на коронавірус влітку. На минулому тижні було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
