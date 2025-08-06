“Добробут” запускає проєкт безоплатного навчання медиків-ветеранів за підтримки Мінветеранів та Veteran Hub

Медична мережа “ Добробут ” запускає проєкт “Медосвіта для героїв”, в рамках якого 20 медиків-ветеранів/ок зможуть пройти безоплатне фахове навчання в “Академії Добробут”.

Учасники та учасниці мають можливість обрати медичну спеціалізацію відповідно до своїх потреб та досвіду.

Ініціатива проходить за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнер — УП.Життя.

Мета проєкту:

Залучити медиків-ветеранів/ок як частину професійної спільноти

Надати доступ до якісних фахових знань та можливість поновити кваліфікацію в “Академії Добробут”

Застосувати військовий досвід фахівців для посилення системи охорони здоров’я

Підтримати ветеранів і ветеранок, які повертаються у цивільне життя та фах

Ініціатива буде корисною для ветеранів/ок-медиків, які хочуть:

● оновити свої знання після служби;

● підтвердити кваліфікацію;

● здобути нову спеціалізацію.

Навчання триватиме в середньому 3 місяці, проходитиме офлайн у центрі Києва в “Академії Добробут” або онлайн — в залежності від спеціалізації. Серед переліку є спеціалізації як для лікарів/ок, так і для медсестер/братів.

Щоби взяти участь у проєкті, необхідно подати заявку на сайті, після чого експертна комісія обере 20 учасників/ць, які відповідають визначеним критеріям: наявність медичної освіти, підтвердження статусу ветерана/ки, мотивація, подальші плани в цивільній медицині та професійні досягнення до проходження служби.

Етапи проведення конкурсного відбору

5–15 серпня: Прийом заявок на участь у проєкті 16–26 серпня: Розгляд заявок учасників/ць комісією проєкту 28 серпня: Оголошення переможців Вересень-листопад (в залежності від спеціалізації): Початок навчання в ”Академії Добробут”

Ознайомитись з усіма деталями та подати заявку можна за посиланням.

«Медики, які пройшли війну, — це не просто фахівці. Це люди, які знають, що таке діяти в найскладніших умовах, тримати опору для інших і не втрачати гідності під тиском. Ми вдячні, що “Добробут” створив для таких фахівців можливість повернутись до професії, поновити кваліфікацію та віднайти своє гідне і провідне місце в системі охорони здоровʼя вже після служби. Це не тільки про навчання — це про повернення досвіду, який може змінювати й рятувати життя», — зазначив ветеран, заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

"Гідна робота, де можна застосувати досвід, навички та знання, здобуті під час служби, сприяє швидшому поверненню до цивільного життя. Ми щиро раді, що “Добробут” створює простір і можливості для цього шляху", — коментує Senior Project Manager Veteran Hub Ірина Галузінська

«Для нас цей проєкт — це спосіб висловити вдячність і надати реальну підтримку тим, хто боронив Україну. Ми хочемо, щоби кожен ветеран і кожна ветеранка знали — тут, у тилу, на них чекають. І ми, як провідна медична мережа країни, готові підтримати своїх колег-медиків на цьому шляху: допомогти повернутися в професію, отримати нові знання й знову опинитися серед своїх — у професійному середовищі, з опорою та повагою», — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.