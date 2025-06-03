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«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує збір крові з нагоди Всесвітнього дня донора крові

11 та 14 червня у лікувально-діагностичних центрах «Добробут» в Києві відбудуться відкриті донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові. В ці дні усі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України в лікуванні хворих та поранених військових та цивільних.

«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує збір крові з нагоди Всесвітнього дня донора крові
Донація крові у "Добробуті"
Фото: Добробут

Акцію проводить медична мережа «Добробут» спільно з «Агентами крові», Київським обласним центром крові, Київським військовим госпіталем та за підтримки бренду корисних солодощів «Равлик Боб» і крафтової пекарні Bakehouse. 

За рекомендацією ВООЗ, необхідно, щоби здавали кров 33 людини на 1000 населення. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, і до війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей.

Через повномасштабне вторгнення потреби в донорській крові значно зросли, і задовольнити їх може лише стабільна база постійних добровільних донорів. 

Запаси крові вкрай необхідні пологовим будинкам, військовим шпиталям, хірургічним відділенням, опіковим центрам, онкологічним відділенням та відділенням інтенсивної терапії.

Тож сьогодні життя захисників держави та поранених цивільних мешканців країни залежить від активності донорів в усіх українських містах.

Донором може стати будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна у багатопрофільних лікарнях «Добробут» з 9:00 до 12:00: 

З собою необхідно мати паспорт.

«Кожна крапля донорської крові — це не просто символ надії, а реальний шанс врятувати життя. Саме тому “Добробут” щороку організовує Дні донора для своїх співробітників і всіх, хто хоче долучитися до доброї справи. Це частина нашої корпоративної соціальної відповідальності — підтримувати добровільне донорство в Україні та говорити про його важливість», — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич. 

«Донорство — це запрошення до суспільного договору про взаємодопомогу, навіть свого роду культурна звичка, а донори — справжні супергерої наших днів. Вони — дуже важливий соціальний капітал країни. Я дуже тішуся з того, що в Україні росте кількість організацій, які вносять донорство до пакету корпоративної соціальної відповідальності», — розповідає засновниця «Агентів крові» Олена Балбек.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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