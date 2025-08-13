Що таке вірус Чикунгунья з Китаю і чи загрожує він Україні

Що таке вірус Чикунгунья
Chikungunya virus (CHIKV) — арбовірус з родини Togaviridae, уперше виявлений у Танзанії. Назва означає «зігнутися» — через виразний біль у суглобах, який часто змушує хворих рухатися зігнутими.
«Вірус Чикунгунья передається через укуси інфікованих самок комарів, найчастіше комарів Aedes aegypti та Aedes albopictus», — повідомляють у Центрі громадського здоров’я в коментарі LB.ua.
Людина в перші дні хвороби має високу концентрацію вірусу в крові — це робить її джерелом зараження для комарів.
При цьому між людьми вірус не передається — його переносять лише комарі. Тобто, щоб заразитися, вас має вкусити комар, який до цього вкусив інфіковану людину.
1952 року цей вірус виявили в Танзанії, після чого він поширився в інших регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Тобто через мандрівників вірус може потрапити в нові регіони, де є комарі, здатні його поширювати. Наразі його зареєстрували у 110 країнах.
Підвидів комарів Aedes aegypti та Aedes albopictus на території України не реєстрували.
«В Україні вірус Чикунгунья не був зафіксований. У разі виявлення зазначеного вірусу на території України буде повідомлено окремо», — кажуть у ЦГЗ.
У китайській провінції Гуандун з липня зареєстрували понад 8000 випадків зараження вірусом Чикунгунья. Найбільше в десятимільйонному місті Фошань. Це наймасштабніший спалах з 2008 року, коли вірус уперше з'явився в країні.
Щоб стримати поширення інфекції, вулиці й парки обробляють інсектицидами військові в масках, а для пошуку місць розмноження комарів залучають дрони.
Китайські фахівці застосовують також гігантських слонових комарів, личинки яких знищують переносників вірусу, і випускають у міські водойми тисячі риб, що живляться комарами.
Місцева влада використовує методи, відпрацьовані під час пандемії COVID-19: організовує масові мобілізації та санітарні перевірки. На входах до будівель людям розпилюють репеленти, а працівники в червоних жилетах обходять домівки та змушують позбуватися застояної води. У разі відмови погрожують штрафами або навіть кримінальною відповідальністю.
Інфікованих ізолюють у спецпалатах під москітними сітками, щоб запобігти зараженню комарів і подальшому поширенню хвороби. Деякі пацієнти стверджують, що їх госпіталізували примусово та змусили оплачувати лікування.
За повідомленнями китайської влади, поки в усіх, хто заразився Чикунгунья, спостерігають симптоми в м'якій формі і 95 % пацієнтів виписують протягом тижня.
Крім Фошаня, зараження вірусом зареєстрували ще як мінімум у 12 містах провінції Гуандун. Минулого тижня влада зафіксувала майже 3000 випадків.
Як повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань, станом на липень у 16 країнах світу зафіксували близько 240 000 випадків Чикунгунья.
Станом на 6 серпня вже є випадки у Франції (63) та Італії (2).
Більшість фіксують у Південній Америці, але також є в Африці, Азії.
Симптоми й перебіг хвороби
Інкубаційний період: 2–12 днів (частіше 3–7 днів).
Як повідомляє ЦГЗ, основними симптомами вірусу є лихоманка й біль у суглобах, які зазвичай з’являються протягом тижня після укусу.
За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), інші ознаки включають головний біль, біль у м'язах, нудоту, втому, висип, набряк суглобів, а також геморагічний синдром.
Однак у більшості випадків пацієнти, як правило, почуваються краще протягом тижня.
До групи підвищеного ризику належать люди похилого віку й немовлята, а також будь-хто із супутніми захворюваннями, як хвороби серця або діабет.
Смертність — приблизно 1 на 1 000 випадків, проте для літніх людей або пацієнтів з хронічними хворобами ризики ускладнень вищі.
Рекомендації для мандрівників:
CDC (США) попереджає про підвищений ризик зараження в таких країнах:
- Китай, Болівія, Індія, Таїланд, Філіппіни, Бразилія, Колумбія;
- Українцям, які планують поїздки до цих регіонів, варто бути особливо обережними.