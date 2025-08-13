Що таке вірус Чикунгунья з Китаю і чи загрожує він Україні

LB.ua коротко розповідає про вірус і чи виявляли його вже в Україні.

За останні тижні тут зафіксували понад 8 тисяч випадків, а влада запровадила масштабні заходи стримування — від дезінфекції вулиць і парків до штрафів за стоячу воду у дворах.

У південній китайській провінції Гуандун найбільший в історії країни спалах вірусу Чикунгунья — інфекції, яку переносять комарі і яка спричиняє лихоманку й сильний біль у суглобах.

Що таке вірус Чикунгунья

Chikungunya virus (CHIKV) — арбовірус з родини Togaviridae, уперше виявлений у Танзанії. Назва означає «зігнутися» — через виразний біль у суглобах, який часто змушує хворих рухатися зігнутими.

Фото: medpagetoday.com Пацієнт, вражений вірусом Чикунгунья

«Вірус Чикунгунья передається через укуси інфікованих самок комарів, найчастіше комарів Aedes aegypti та Aedes albopictus», — повідомляють у Центрі громадського здоров’я в коментарі LB.ua.

Людина в перші дні хвороби має високу концентрацію вірусу в крові — це робить її джерелом зараження для комарів.

При цьому між людьми вірус не передається — його переносять лише комарі. Тобто, щоб заразитися, вас має вкусити комар, який до цього вкусив інфіковану людину.

1952 року цей вірус виявили в Танзанії, після чого він поширився в інших регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Тобто через мандрівників вірус може потрапити в нові регіони, де є комарі, здатні його поширювати. Наразі його зареєстрували у 110 країнах.

Підвидів комарів Aedes aegypti та Aedes albopictus на території України не реєстрували.

«В Україні вірус Чикунгунья не був зафіксований. У разі виявлення зазначеного вірусу на території України буде повідомлено окремо», — кажуть у ЦГЗ.

У китайській провінції Гуандун з липня зареєстрували понад 8000 випадків зараження вірусом Чикунгунья. Найбільше в десятимільйонному місті Фошань. Це наймасштабніший спалах з 2008 року, коли вірус уперше з'явився в країні.

Фото: cbsnews.com Дезінфекція парків у китайській провінції Гуандун

Щоб стримати поширення інфекції, вулиці й парки обробляють інсектицидами військові в масках, а для пошуку місць розмноження комарів залучають дрони.

Китайські фахівці застосовують також гігантських слонових комарів, личинки яких знищують переносників вірусу, і випускають у міські водойми тисячі риб, що живляться комарами.

Місцева влада використовує методи, відпрацьовані під час пандемії COVID-19: організовує масові мобілізації та санітарні перевірки. На входах до будівель людям розпилюють репеленти, а працівники в червоних жилетах обходять домівки та змушують позбуватися застояної води. У разі відмови погрожують штрафами або навіть кримінальною відповідальністю.

Інфікованих ізолюють у спецпалатах під москітними сітками, щоб запобігти зараженню комарів і подальшому поширенню хвороби. Деякі пацієнти стверджують, що їх госпіталізували примусово та змусили оплачувати лікування.

За повідомленнями китайської влади, поки в усіх, хто заразився Чикунгунья, спостерігають симптоми в м'якій формі і 95 % пацієнтів виписують протягом тижня.

Крім Фошаня, зараження вірусом зареєстрували ще як мінімум у 12 містах провінції Гуандун. Минулого тижня влада зафіксувала майже 3000 випадків.

Як повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань, станом на липень у 16 країнах світу зафіксували близько 240 000 випадків Чикунгунья.

Станом на 6 серпня вже є випадки у Франції (63) та Італії (2).

Більшість фіксують у Південній Америці, але також є в Африці, Азії.

Фото: ecdc.europa.eu Поширення вірусу станом на 13 серпня 2025 року

Симптоми й перебіг хвороби

Інкубаційний період: 2–12 днів (частіше 3–7 днів).

Як повідомляє ЦГЗ, основними симптомами вірусу є лихоманка й біль у суглобах, які зазвичай з’являються протягом тижня після укусу.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), інші ознаки включають головний біль, біль у м'язах, нудоту, втому, висип, набряк суглобів, а також геморагічний синдром.

Однак у більшості випадків пацієнти, як правило, почуваються краще протягом тижня.

До групи підвищеного ризику належать люди похилого віку й немовлята, а також будь-хто із супутніми захворюваннями, як хвороби серця або діабет.

Смертність — приблизно 1 на 1 000 випадків, проте для літніх людей або пацієнтів з хронічними хворобами ризики ускладнень вищі.

Фото: EPA/UPG Туристи в Пекіні, Китай, 7 серпня 2025 року.

Рекомендації для мандрівників:

CDC (США) попереджає про підвищений ризик зараження в таких країнах: