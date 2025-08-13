РЖД у вогні
МОЗ оновило маршрути та перелік медзакладів для допомоги звільненим із полону

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений перелік медичних закладів, які надаватимуть медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українцям, звільненим із полону. 

Йдеться про військовослужбовців, правоохоронців, працівників служби цивільного захисту та цивільних.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зміни узгодили під час селекторної наради з департаментами охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Командуванням Медичних сил ЗСУ. 

Маршрут допомоги розподілили на два рівні:

  • Перший — проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги (25 закладів по Україні).
  • Другий — реабілітаційна (41 заклад) та психосоціальна й психіатрична допомога (25 закладів).

Одразу після звільнення люди проходять первинний огляд у визначеному медзакладі. Якщо стан критичний, пацієнт залишається на лікуванні до стабілізації. В інших випадках його скеровують до одного з визначених закладів або центру реінтеграції (для військових).

Далі проводять комплексне обстеження, формують індивідуальний план лікування та реабілітації, залучаючи лікарів різних спеціальностей, психологів і соціальних працівників. Завершується етап висновками медичної комісії, яка визначає подальший маршрут пацієнта.

Після цього надають письмові рекомендації щодо:

  • реабілітації;
  • психологічної допомоги;
  • амбулаторного лікування;
  • соціальних послуг.

Також передбачене санаторно-курортне лікування на 18 днів або компенсація його вартості в розмірі до 16 416 грн.

Для військових обов’язковою є військово-лікарська комісія, яка вирішує питання повернення до служби або продовження лікування.

Загалом допомогу надаватимуть 80 закладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей). 

Усі фахівці повинні пройти онлайн-курс «Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, піддавались тортурам та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом» на платформі Академії НСЗУ. Нині на нього зареєстровано майже 10 000 медиків, з яких понад 7 000 уже отримали сертифікати.

