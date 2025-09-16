Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
На Миколаївщині викрили правоохоронця, який допомагав за гроші “випускати” військовозобов’язаних з ТЦК

До правоохоронця звернувся місцевий підприємець із проханням посприяти у поверненні його підлеглого, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК

На Миколаївщині викрили правоохоронця, який допомагав за гроші “випускати” військовозобов’язаних з ТЦК

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили у Миколаївській області правоохоронця, який допомагав за гроші “випускати” військовозобов’язаних з районних територіальних центрів комплектування.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Зокрема, до нього звернувся місцевий підприємець із проханням посприяти у поверненні його підлеглого, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК. Посадовець пообіцяв за гроші “вирішити питання”.

Правоохоронець вже на наступний день забрав працівника з ТЦК та домовився “віддати” його підприємцю на трасі Миколаїв ‒ Київ за 2 тисячі доларів. ДБР затримало його під час так званого обміну.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

ДБР наразі перевіряє можливу причетність до оборудки посадовців районного центру комплектування.

“Звільнений” правоохоронцем військовозобов’язаний наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби в Збройних Силах України.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
