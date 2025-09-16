Колаборант разом з російськими військовими втік до Росії.

Заочно повідомили про підозру учаснику "Антимайдану", який працював на РФ під час окупації Харківщини.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – розповіли у облпрокуратурі.

Там зазначають, що підозрюваний – один із лідерів "Антимайдану", який брав участь у штурмі Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році.

За даними слідства, під час окупації Купʼянська чоловік намагався просунутися у "службовій ієрархії".

"У серпні 2022 року він добровільно обійняв посаду "исполняющего обязанности начальника отдела промышленности Управления промышленности и торговли Военно-гражданской администрации Харьковской области", – зазначили прокурори.

Основним завданням колаборанта було проведення інвентаризації усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, що знаходились на окупованій території Харківського регіону.

Він також здійснював нагляд за діяльністю промислових об’єктів, розподіляв протиправні обов’язки між співробітниками "відділу", організовував виплату заробітної плати підлеглим у російських рублях та виконував інші функції на користь окупантів.

Напередодні деокупації ЗСУ колаборант разом з російськими військовими втік до РФ. Вживають заходів для оголошення його у розшук.