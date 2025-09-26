Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Армія ворога втратила за добу 940 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони знешкодили близько 1 106 430 ворогів.

Армія ворога втратила за добу 940 солдатів
Українські пілоти вразили російський БМ-21 “Град” із хімічною зброєю
Фото: Скріншот

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб 
  • танків – 11203 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23287 (+0) од
  • артилерійських систем – 33147 (+14) од
  • РСЗВ – 1501 (+0) од
  • засоби ППО – 1222 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)
  • спеціальна техніка – 3975 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
