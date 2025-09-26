Армія ворога втратила за добу 940 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 940 окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб
- танків – 11203 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23287 (+0) од
- артилерійських систем – 33147 (+14) од
- РСЗВ – 1501 (+0) од
- засоби ППО – 1222 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
Дані уточнюються.