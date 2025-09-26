Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Трьох хлопців віком 18, 19 і 20 років повернули на підконтрольну Україні територію.

Жили у постійному страху примусової мобілізації: з окупанції РФ вдалося повернути трьох українців
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох хлопців, віком 18, 19 і 20 років, з тимчасово окупованих територій.  

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Одного з хлопців змушували піти на роботу, нав’язану "за правилами" окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи. 

Інші двоє жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя.  

Сьогодні хлопці вже на вільній території України. Тут вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше — у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них.  

"Вдячний Українській мережі за права дитини та волонтерській ініціативі Humanity за допомогу у порятунку цих молодих людей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому", — наголошує Єрмак.  
