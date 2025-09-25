Ще 17 українських дітей і підлітків повернули з-під російської окупації

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати 17 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, одного 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів. Це відбувалося без присутності батьків чи будь-яких законних представників.
«Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію. 16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою. 15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами, а згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім», - розповів керівник Офісу.
- Днями Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей, яких викрала Росія.
- Тим часом Канада розробляє системи штучного інтелекту, які допомагатимуть у пошуку та ідентифікації українських дітей, незаконно депортованих Росією.