Зовнішня розвідка: у Росії закрилася кожна 50-та АЗС через дефіцит бензину

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зовнішня розвідка: у Росії закрилася кожна 50-та АЗС через дефіцит бензину

У Криму та Севастополі половина заправок припинили продаж пального.

Зовнішня розвідка: у Росії закрилася кожна 50-та АЗС через дефіцит бензину
АЗС
Фото: zakon.kz

У Росії - масштабні проблеми з бензином, повідомила Служба зовнішньої розвідки України

За два місяці кількість автозаправних станцій у країні скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6 %. Найбільше постраждали незалежні мережі — їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС великих нафтокомпаній падіння становило лише 0,8 %.

У Південному федеральному окрузі припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, це 14,2 % від їх загальної кількості. В окремих регіонах, зокрема, Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області, кількість АЗС зменшилася на 12–14 %.

Криза дійшла й до Москви, московської та Ленінградської областей. На окремих станціях «Лукойл» заборонив продавати бензин у каністрах, бізнес також повідомив про обмеження на продаж пального.

Найгостріша ситуація у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини заправок припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов визнав дефіцит та закликав місцевих жителів «набратися терпіння», пояснюючи проблему скороченням виробництва на нафтопереробних заводах РФ.

У СЗР прогнозують, що дефіцит поглиблюватиметься, оскільки більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз розташовані в західній частині Росії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies