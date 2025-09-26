Зовнішня розвідка: у Росії закрилася кожна 50-та АЗС через дефіцит бензину

У Росії - масштабні проблеми з бензином, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За два місяці кількість автозаправних станцій у країні скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6 %. Найбільше постраждали незалежні мережі — їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС великих нафтокомпаній падіння становило лише 0,8 %.

У Південному федеральному окрузі припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, це 14,2 % від їх загальної кількості. В окремих регіонах, зокрема, Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області, кількість АЗС зменшилася на 12–14 %.

Криза дійшла й до Москви, московської та Ленінградської областей. На окремих станціях «Лукойл» заборонив продавати бензин у каністрах, бізнес також повідомив про обмеження на продаж пального.

Найгостріша ситуація у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини заправок припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов визнав дефіцит та закликав місцевих жителів «набратися терпіння», пояснюючи проблему скороченням виробництва на нафтопереробних заводах РФ.

У СЗР прогнозують, що дефіцит поглиблюватиметься, оскільки більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз розташовані в західній частині Росії.