Канада застосує штучний інтелект для пошуку викрадених українських дітей
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Канада розробляє системи штучного інтелекту, які допомагатимуть у пошуку та ідентифікації українських дітей, незаконно депортованих Росією. 

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, повідомляє «Укрінформ».

«Канада активніше співпрацюватиме з Україною, нашими європейськими партнерами та зі США, аби домогтися негайного й безумовного повернення українських дітей. Ми вкладаємо мільйони у використання штучного інтелекту для виявлення й ідентифікації незаконно депортованих українських дітей», — заявив Карні.

Глава канадського уряду нагадав, що Росія вже отримала від Міжнародної коаліції список 339 українських дітей, які потрібно негайно повернути додому. Карні сказав, що «це лише початок» і що є «ще тисячі незаконно викрадених дітей, які пережили жахи війни й мусять бути повернені додому».

  • Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей, яких викрала Росія. 
