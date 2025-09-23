Канада застосує штучний інтелект для пошуку викрадених українських дітей

Канада розробляє системи штучного інтелекту, які допомагатимуть у пошуку та ідентифікації українських дітей, незаконно депортованих Росією.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, повідомляє «Укрінформ».
«Канада активніше співпрацюватиме з Україною, нашими європейськими партнерами та зі США, аби домогтися негайного й безумовного повернення українських дітей. Ми вкладаємо мільйони у використання штучного інтелекту для виявлення й ідентифікації незаконно депортованих українських дітей», — заявив Карні.
Глава канадського уряду нагадав, що Росія вже отримала від Міжнародної коаліції список 339 українських дітей, які потрібно негайно повернути додому. Карні сказав, що «це лише початок» і що є «ще тисячі незаконно викрадених дітей, які пережили жахи війни й мусять бути повернені додому».
- Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей, яких викрала Росія.