Шмигаль і єврокомісар Домбровскіс обговорили залучення українських підприємств ОПК до програми SAFE

У жовтні також має бути новий транш у межах механізму ERA.

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову із комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом щодо програми SAFE.

За словами Шмигаля, до оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро долучилися вже 19 країн. «Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК», - зазначив очільник Міноброни.

Також Шмигаль і Домбровскіс обговорили також фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA.

«Наступний транш очікуємо вже в жовтні», - додав міністр оборони.

Посадовці обговорили і конфіскацію заморожених російських активів, а ще - и тему подальшого послаблення воєнної машини Росії, зокрема, санкції.