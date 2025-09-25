Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Суспільство

Українці найчастіше вважають джерелами дезінформації Facebook та Instagram, - опитування

Незалежні журналісти та Центр протидії дезінформації залишаються найбільш авторитетними суб’єктами у викритті фейків. 

Українці найчастіше вважають джерелами дезінформації Facebook та Instagram, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

51% українців продовжують покладатися на Telegram як на основне джерело інформації, при цьому YouTube (25%) та особисті соціальні мережі (22%) також відіграють значну роль.

Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг. 

Джерелами дезінформації найчастіше вважаються Facebook й Instagram (58%), за ними йдуть месенджери (45%).

Незалежні журналісти та Центр протидії дезінформації (ЦПД) залишаються найбільш авторитетними суб’єктами у викритті фейкових новин.

Щодо занепокоєння громадськості щодо гібридних загроз з боку Росії, то 81% українців вважають, що такі загрози посилюються. Найбільше занепокоєння викликають онлайн-вербування російськими спецслужбами (42%), фейкові новини (32%) і кібератаки (23%).

Дві третини українців оцінюють готовність країни до протидії гібридній війні як помірну.
﻿
