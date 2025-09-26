Фото: Зоряна Стельмах Прощання з п'ятьма захисниками України у Михайлівському соборі.

Учора, 25 вересня, в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві попрощалися з військовослужбовцем, волонтером, колишнім співробітником фонду “Повернись живим” Тарасом Шпуком та ще чотирма захисниками.

Фото: Зоряна Стельмах Тарас Шпук

Тарас Шпук, позивний Череп, загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення 17 вересня.

До війська він долучився у 2014 році в складі одного з добровольчих батальйонів, раніше брав участь у Революції Гідності. У 2019-му приєднався до «Повернись живим», де став одним із перших працівників ветеранського відділу та приніс ідею розвивати ветеранський спорт як інструмент реабілітації, був тренером ветеранів на “Іграх нескорених”.

У листопаді 2023-го Тарас Шпук залишив Фонд і повернувся до воєнної розвідки. Тараса Шпука поховають у рідному селі Нижнів в Івано-Франківській області.

Крім того, у Михайлівському соборі також попрощалися із захисниками Микитою Охріменком, Віктором Коцюбинським, Олегом Вишняковим, Романом Веркальцем.

