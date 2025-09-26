“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві попрощались із колишнім співробітником "Повернись живим" Тарасом Шпуком та ще чотирма захисниками

Прощання проходило у Михайлівському соборі. 

У Києві попрощались із колишнім співробітником "Повернись живим" Тарасом Шпуком та ще чотирма захисниками
Фото: Зоряна Стельмах

Прощання з п'ятьма захисниками України у Михайлівському соборі.
Фото: Зоряна Стельмах
Прощання з п'ятьма захисниками України у Михайлівському соборі.

Учора, 25 вересня, в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві попрощалися з військовослужбовцем, волонтером, колишнім співробітником фонду “Повернись живим” Тарасом Шпуком та ще чотирма захисниками.

Тарас Шпук
Фото: Зоряна Стельмах
Тарас Шпук

Тарас Шпук, позивний Череп, загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення 17 вересня. 

До війська він долучився у 2014 році в складі одного з добровольчих батальйонів, раніше брав участь у Революції Гідності. У 2019-му приєднався до «Повернись живим», де став одним із перших працівників ветеранського відділу та приніс ідею розвивати ветеранський спорт як інструмент реабілітації, був тренером ветеранів на “Іграх нескорених”.

У листопаді 2023-го Тарас Шпук залишив Фонд і повернувся до воєнної розвідки. Тараса Шпука поховають у рідному селі Нижнів в Івано-Франківській області.

Фото: Зоряна Стельмах

Крім того, у Михайлівському соборі також попрощалися із захисниками Микитою Охріменком, Віктором Коцюбинським, Олегом Вишняковим, Романом Веркальцем.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies