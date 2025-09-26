Афіпський НПЗ цієї ночі вразили Сили безпілотних систем. Є підтвердження влучання

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що атаку на Афіпський нафтопереробний завод вночі 26 вересня провели бійці 14 полку СБС. Об'єм переробки цього заводу на рік становить 6,25 млн тонн.

Деталі про удар розповіли і в Генштабі. Там повідомили, що на місці ураження підтверджено влучання і пожежу.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу", – йдеться у повідомленні.

Афіпський НПЗ виготовляє бензин, дизель і авіагас. Забезпечує окупаційну армію.

Фото: ASTRA в Telegram НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня 2025