Афіпський НПЗ цієї ночі вразили Сили безпілотних систем. Є підтвердження влучання

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Афіпський НПЗ цієї ночі вразили Сили безпілотних систем. Є підтвердження влучання

Цей завод забезпечує арміє окупантів. 

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що атаку на Афіпський нафтопереробний завод вночі 26 вересня провели бійці 14 полку СБС. Об'єм переробки цього заводу на рік становить 6,25 млн тонн. 

Деталі про удар розповіли і в Генштабі. Там повідомили, що на місці ураження підтверджено влучання і пожежу. 

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу", – йдеться у повідомленні.

Афіпський НПЗ виготовляє бензин, дизель і авіагас. Забезпечує окупаційну армію. 

НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня 2025
Фото: ASTRA в Telegram
НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня 2025

  • Про нічну атаку дронів повідомила російська влада. Щоправда, в її повідомленнях дрони збили. Загалом, за твердженням ворожого міністерства оборони, російська ППО збила 55 безпілотників. На фото з соцмереж було видно дим у районі афінського НПЗ, розташованого в Краснодарському краї. 
  • Більше на цю тему читайте в матеріалі Віктора Кевлюка "Кров війни. Чому потрібно бити по російській нафтовій галузі".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies