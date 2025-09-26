Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Війна

Уночі Росію атакували десятки дронів, є дані про ушкодження в районі великого НПЗ в Краснодарському краї

Міноборони Росії заявило про "збиття" 55 БпЛА. 

Уночі 26 вересня над Росією знову літали дрони. Є дані про ушкодження в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. 

Оперштаб регіону стверджує, що на нього впали "уламки безпілотника". Над НПЗ було видно дим, пише канал ASTRA

НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня
Фото: ASTRA в Telegram
НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня

Також під атаку потрапив Ростов. Губернатор заявив про нібито збиття дронів "у Таганрозі, Ростові, Азовському, Матвеєво-Курганському, Мясниківському і Міллеровському районах".

У Ростові мер заявляв про пожежу в Совєцькому районі. 

Міністерство оборони країни-агресора прозвітувало про збиття 55 дронів. Скільки збили насправді – невідомо. 

  • Афіпський НПЗ є одним з найбільш у регіоні.
  • Удари по російських нафтопереробних заводах відбуваються регулярно. Це виснажує паливні спроможності окупаційної армії і завдає економічного удару по країні-агресору.
  • Більше на цю тему читайте в матеріалі Віктора Кевлюка "Кров війни. Чому потрібно бити по російській нафтовій галузі".
﻿
