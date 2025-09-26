Уночі Росію атакували десятки дронів, є дані про ушкодження в районі великого НПЗ в Краснодарському краї

Уночі 26 вересня над Росією знову літали дрони. Є дані про ушкодження в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Оперштаб регіону стверджує, що на нього впали "уламки безпілотника". Над НПЗ було видно дим, пише канал ASTRA.

Фото: ASTRA в Telegram НПЗ в Краснодарському країн після атаки 26 вересня

Також під атаку потрапив Ростов. Губернатор заявив про нібито збиття дронів "у Таганрозі, Ростові, Азовському, Матвеєво-Курганському, Мясниківському і Міллеровському районах".

У Ростові мер заявляв про пожежу в Совєцькому районі.

Міністерство оборони країни-агресора прозвітувало про збиття 55 дронів. Скільки збили насправді – невідомо.

Афіпський НПЗ є одним з найбільш у регіоні.