Уночі Росію атакували десятки дронів, є дані про ушкодження в районі великого НПЗ в Краснодарському краї

Уночі 26 вересня над Росією знову літали дрони. Є дані про ушкодження в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.
Оперштаб регіону стверджує, що на нього впали "уламки безпілотника". Над НПЗ було видно дим, пише канал ASTRA.
Також під атаку потрапив Ростов. Губернатор заявив про нібито збиття дронів "у Таганрозі, Ростові, Азовському, Матвеєво-Курганському, Мясниківському і Міллеровському районах".
У Ростові мер заявляв про пожежу в Совєцькому районі.
Міністерство оборони країни-агресора прозвітувало про збиття 55 дронів. Скільки збили насправді – невідомо.
- Афіпський НПЗ є одним з найбільш у регіоні.
- Удари по російських нафтопереробних заводах відбуваються регулярно. Це виснажує паливні спроможності окупаційної армії і завдає економічного удару по країні-агресору.
- Більше на цю тему читайте в матеріалі Віктора Кевлюка "Кров війни. Чому потрібно бити по російській нафтовій галузі".