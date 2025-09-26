Головне за ніч та ранок п'ятниці, 26 вересня: авіаудари по Херсону, 200 боєзіткнень, атака дронів на Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку ворог не зміг реалізувати прорив і опинився у пастці.

Про це Сирський розповів журналістам. Зокрема ворог планував до літа мати успіх на основних напрямках наступу – просунутися вперед, взяти під контроль і до початку осені створити «буферну зону» в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Але ці плани ворога не були реалізовані – завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Інші заяви Сирського – в наших новинах.

Сьогодні, 26 вересня, близько 05:30 росіяни масовано атакували Херсон з авіації.

Упродовж години на місто скинули близько півтора десятка авіабомб, повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та очільник МВА Ярослав Шанько. Через російські авіаудари пошкоджені 70 приватних і 1 багатоквартирний будинки.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень, 67 з них – на Покровському напрямку, 42 – на Новопавлівському.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони знешкодили близько 1 106 430 ворогів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі зафіксували влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, падіння уламків – на одній.

Росіяни запустили 154 безпілотники, ППО знешкодила 128.

Докладніше – в новині.

Уночі 26 вересня над Росією знову літали дрони. Є дані про ушкодження в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Оперштаб регіону стверджує, що на нього впали "уламки безпілотника". Над НПЗ було видно дим, пише канал ASTRA.

Також під атаку потрапив Ростов. Губернатор заявив про нібито збиття дронів "у Таганрозі, Ростові, Азовському, Матвеєво-Курганському, Мясниківському і Міллеровському районах".

У Ростові мер заявляв про пожежу в Совєцькому районі.

Міністерство оборони країни-агресора прозвітувало про збиття 55 дронів. Скільки збили насправді – невідомо.

Посольство Польщі у Білорусі у зв'язку з відновленням прикордонного руху у пунктах пропуску між двома країнами наполегливо рекомендувало своїм громадянам не подорожувати до держави-сусідки.

На сайті відомства зазначено, що причинами для бажаної відмови від поїздок у Білорусь є "загострення ситуації, війна, що триває в регіоні, та неодноразові несанкціоновані арешти громадян Польщі".

Посольство та міністерство закордонних справ також закликали своїх громадян, які зараз перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни, адже у випадку різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може бути ускладненою або неможливою.

Видання The Washington Post стверджує, що у міністерстві оборони США, яке отримало паралельну назву міністерство війни, готується безпрецедентне зібрання військового командування.

За інформацією джерел, очільник Пентагону Піт Геґсет видав розпорядження щодо прибуття сотень американських генералів та адміралів на базу морської піхоти у штаті Вірджинія. Зустріч офіцерів з урядовцем має відбутися наступного тижня.

У міністерстві підтвердили, що Геґсет має виступити перед генералами найближчим часом, але причину скликання зустрічі не розкривають. Не знають її і самі учасники майбутньої події. Серед деяких з них панує стурбованість щодо питань глобальної безпеки - адже ніколи раніше міністр оборони не організовував настільки масштабну нараду генералітету.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!