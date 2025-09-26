“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Посольство Польщі в Мінську закликає громадян негайно залишити Білорусь

Варшава щойно відкрила кордон з сусідами.

Посольство Польщі в Мінську закликає громадян негайно залишити Білорусь
Кордон Польщі та Білорусі
Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Посольство Польщі у Білорусі у зв'язку з відновленням прикордонного руху у пунктах пропуску між двома країнами випустило заяву, в якій наголосило на рекомендації своїм громадянам не подорожувати до держави-сусідки.

На сайті відомства зазначено, що причинами для бажаної відмови від поїздок у Білорусь є "загострення ситуації, війна, що триває в регіоні, та неодноразові несанкціоновані арешти громадян Польщі".

Посольство та міністерство закордонних справ також закликають своїх громадян, які зараз перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни, адже у випадку різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може бути ускладненою або неможливою. 
Теми: , ,
﻿
