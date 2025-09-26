Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
МВА: росіяни поранили двох мешканців Костянтинівки. Пошкоджена інфраструктура

Окупанти скинули авіабомби "ФАБ-250" на цивільну інфраструктуру міста.

МВА: росіяни поранили двох мешканців Костянтинівки. Пошкоджена інфраструктура
Фото: Сергій Горбунов

Армія РФ завдала авіаударів по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого поранені двоє мирних жителів також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Російські окупанти завдали по місту Костянтинівка кілька авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250. Унаслідок одного з ударів поранення отримали двоє цивільних мешканців, які самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні міста Дружківка", — поінформував Горбунов.

Серйозних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені 6 фасадів багатоповерхових житлових будинків, фасади 18 приватних осель, зафіксовані пошкодження фасадів лікарні, зруйнована адмінбудівля одного з підприємств.

Горбунов наголошує, постійні ворожі удари по Костянтинівці свідчать про цілеспрямований терор цивільного населення, руйнування медичних закладів, житлових та адміністративних будівель.

  • За 24 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 у Костянтинівці та 1 в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.
