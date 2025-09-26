Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Війна

Генштаб: від початку доби на фронті 106 боєзіткнень, тривають важкі бої

На Придніпровському напрямку ворог 4 рази атакував позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Генштаб: від початку доби на фронті 106 боєзіткнень, тривають важкі бої
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Есмань, Зноб-Трубчевська Сумської області. Також громада Середини-Буди зазнала авіаційних ударів некерованими ракетами.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав сім авіаударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб, здійснив 126 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах населених пунктів Піщане та Новоселівка. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутись вперед, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони, намагаючись просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок. Триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Сім бойових зіткнень ще триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник 14 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, одне боєзіткнення триває дотепер.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.
