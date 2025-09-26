Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський: юридичного визнання окупованих земель не буде, готові повертати їх у майбутньому шляхом перемовин

Зараз Україна не має можливості звільнити всі захоплені частини. 

Президент України Володимир Зеленський повторив, що країна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Але нинішня ситуація показує, що військовим шляхом зараз звільнити все не вдасться, сказав він у розмові з The Axios Show.

Україна готова обговорювати повернення частини територій дипломатичним шляхом у майбутньому. 

“Якщо ви дивитеся на нинішню ситуацію, якщо завтра буде припинення вогню, то всім зрозуміло, що в нас немає сили повернути ці території. Тож ми готові це обговорювати. Ми готові отримати їх колись у майбутньому дипломатичним шляхом, не зброєю. Думаю, що це хороший компроміс для всіх”, – сказав він. 

Про неприпустимість територіальних поступок на користь Росії українська влада заявляла неодноразово. Але Київ визнає, що звільнити всі території військовим шляхом зараз він не має можливості. При цьому Україна виступає за якнайшвидше закінчення війни, тож готова повертати частину своєї території пізніше і шляхом переговорів. 

Окуповані території юридично не визнаватимуться як частина Росії. 
