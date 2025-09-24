Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Поліцейські затримали на Херсонщині підозрюваного у продажі зброї

За даними правоохоронців, чоловік продав ручний гранатомет.

Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали у Херсонській області чоловіка, якого підозрюють у продажі зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці затримали 58-річного жителя Нововоронцовки після того, як він продав ручний гранатомет за 10 тис. гривень.

Того ж дня в домоволодінні затриманого провели обшук, в результаті якого виявили та вилучили корпуси гранат, запали до них, тротил, більше 200 набоїв до автоматичної зброї.

Як розповів чоловік, вилучене він знайшов на покинутих позиціях російської окупаційної армії.

Йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України (позбавлення волі на строк від трьох до семи років) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
