На Сумщині чоловік підірвався на російській міні

Потерпілий перебуває у лікарні.

На Сумщині чоловік підірвався на російській міні
замінована територія

25 вересня у Білопільській громаді Сумщини чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, коли збирав гриби.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, попередньо це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, росіяни скинули з безпілотника.

«Потерпілий отримав важкі травми. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попереду тривале лікування та реабілітація», - додав очільник області.

Григоров закликав жителів регіону бути максимально обережними й утриматися від походів у лісосмуги та інші небезпечні місця.
