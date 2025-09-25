Свириденко анонсувала підвищення зарплат для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Медикам на територіях активних і можливих бойових дій підвищать зарплати.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, зокрема, це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян.
Для тих, хто працює в зонах бойових дій, зарплати мають стати такими:
- лікарі — 40 тис. грн;
- середній медперсонал — 27 тис. грн;
- молодший медперсонал — 18 тис. грн.
- у зонах можливих бойових дій — 28 / 18 / 9 тис. грн відповідно.
«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», - наголосила Свириденко.