Парацетамол безпечний для дітей та немає зв'язку з аутизмом, — Американська академія педіатрії

Про це пише Американська академія педіатрії.
Дослідження не показують причинно-наслідкового зв'язку між вживанням ацетамінофену дітьми та аутизмом.
Аналогічно, дослідження не виявили значущих або підтверджених зв'язків між вживанням ацетамінофену під час вагітності та ризиком розвитку у дітей аутизму, СДУГ або інтелектуальної відсталості.
У 2011 році Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) рекомендувало виготовляти рідкі, жувальні та таблетовані форми ацетамінофену в одній концентрації, щоб зменшити ризик ускладнень. Відтоді виробники вжили заходів для стандартизації концентрації ацетамінофену в педіатричних ліках.
Що потрібно знати батькам:
- Ацетамінофен – поширений препарат, який використовується для лікування легкого та помірного болю та зниження температури;
- Батькам слід проконсультуватися з педіатром;
- Препарат відпускається без рецепта та безпечний для дітей за умови правильного прийому або дозування;
- Дітям віком до 12 тижнів не слід давати ацетамінофен без призначення педіатра;
- Зазвичай ацетамінофен можна давати кожні 4-6 годин за потреби при підвищеній температурі або болю, але дітям не слід давати більше 4 доз протягом 24 годин, і його не слід використовувати з будь-якими іншими ліками, що містять ацетамінофен.