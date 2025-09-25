Парацетамол безпечний для дітей та немає зв'язку з аутизмом, — Американська академія педіатрії

Десятиліття незалежних клінічних досліджень підтверджують: ацетамінофен (відомий також як парацетамол) є безпечним для дітей, якщо застосовується згідно з інструкцією.

Препарат використовується для зниження температури та полегшення болю й входить до базового набору медичних засобів у педіатрії по всьому світу.