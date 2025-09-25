Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Парацетамол безпечний для дітей та немає зв'язку з аутизмом, — Американська академія педіатрії

Десятиліття незалежних клінічних досліджень підтверджують: ацетамінофен (відомий також як парацетамол) є безпечним для дітей, якщо застосовується згідно з інструкцією. 

Препарат використовується для зниження температури та полегшення болю й входить до базового набору медичних засобів у педіатрії по всьому світу.

Парацетамол безпечний для дітей та немає зв'язку з аутизмом, — Американська академія педіатрії
Фото: надано автором

Про це пише Американська академія педіатрії.

Дослідження не показують причинно-наслідкового зв'язку між вживанням ацетамінофену дітьми та аутизмом. 

Аналогічно, дослідження не виявили значущих або підтверджених зв'язків між вживанням ацетамінофену під час вагітності та ризиком розвитку у дітей аутизму, СДУГ або інтелектуальної відсталості. 

У 2011 році Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) рекомендувало виготовляти рідкі, жувальні та таблетовані форми ацетамінофену в одній концентрації, щоб зменшити ризик ускладнень. Відтоді виробники вжили заходів для стандартизації концентрації ацетамінофену в педіатричних ліках. 

Що потрібно знати батькам:

  • Ацетамінофен – поширений препарат, який використовується для лікування легкого та помірного болю та зниження температури;
  • Батькам слід проконсультуватися з педіатром;
  • Препарат відпускається без рецепта та безпечний для дітей за умови правильного прийому або дозування;
  • Дітям віком до 12 тижнів не слід давати ацетамінофен без призначення педіатра;
  • Зазвичай ацетамінофен можна давати кожні 4-6 годин за потреби при підвищеній температурі або болю, але дітям не слід давати більше 4 доз протягом 24 годин, і його не слід використовувати з будь-якими іншими ліками, що містять ацетамінофен. 
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
