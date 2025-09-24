У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Заступник міністра пояснив, хто в державі відповідає за якість медицини

Є кілька рівнів відповідальних за те, аби українці отримували якісну медичну допомогу.

Заступник міністра пояснив, хто в державі відповідає за якість медицини
Євгеній Гончар
Фото: скрин відео

Питання зазвичай в тому, наскільки кожен з цих елементів адекватно працює.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар. 

За його словами, є 4 елементи:

  1. Міністерство охорони здоров'я. Відповідає за формування політики, нові або оновлення нормативних документів, розробку і затвердження галузевих стандартів. Видає ліцензії на медпрактику та робимо деякі інші заходи, зокрема контролюючі.

  2. Обласні департаменти охорони здоров'я теж відповідають за реалізацію політики в сфері на відповідній території. 

  3. Національна служба здоров'я відповідає в межах договорів, які з нею укладені. 

  4. Найбільш важливий елемент, на думку заступника міністра, – внутрішній контроль якості, який має бути в кожному медзакладі. Це так звані медичні ради, розбір складних випадків, консиліуми, клінічні аудити тощо. 

“На кожному з цих рівнів є серйозні недопрацювання. Ця проблема притаманна для всього світу”, – сказав Гончар.

Повну версію першої частини розмови читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
