Заступник міністра пояснив, хто в державі відповідає за якість медицини

Є кілька рівнів відповідальних за те, аби українці отримували якісну медичну допомогу.

Питання зазвичай в тому, наскільки кожен з цих елементів адекватно працює.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

За його словами, є 4 елементи:

Міністерство охорони здоров'я. Відповідає за формування політики, нові або оновлення нормативних документів, розробку і затвердження галузевих стандартів. Видає ліцензії на медпрактику та робимо деякі інші заходи, зокрема контролюючі. Обласні департаменти охорони здоров'я теж відповідають за реалізацію політики в сфері на відповідній території. Національна служба здоров'я відповідає в межах договорів, які з нею укладені. Найбільш важливий елемент, на думку заступника міністра, – внутрішній контроль якості, який має бути в кожному медзакладі. Це так звані медичні ради, розбір складних випадків, консиліуми, клінічні аудити тощо.

“На кожному з цих рівнів є серйозні недопрацювання. Ця проблема притаманна для всього світу”, – сказав Гончар.

Повну версію першої частини розмови читайте тут.