Заступник міністра пояснив, хто в державі відповідає за якість медицини

Питання зазвичай в тому, наскільки кожен з цих елементів адекватно працює.
Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.
За його словами, є 4 елементи:
-
Міністерство охорони здоров'я. Відповідає за формування політики, нові або оновлення нормативних документів, розробку і затвердження галузевих стандартів. Видає ліцензії на медпрактику та робимо деякі інші заходи, зокрема контролюючі.
-
Обласні департаменти охорони здоров'я теж відповідають за реалізацію політики в сфері на відповідній території.
-
Національна служба здоров'я відповідає в межах договорів, які з нею укладені.
-
Найбільш важливий елемент, на думку заступника міністра, – внутрішній контроль якості, який має бути в кожному медзакладі. Це так звані медичні ради, розбір складних випадків, консиліуми, клінічні аудити тощо.
“На кожному з цих рівнів є серйозні недопрацювання. Ця проблема притаманна для всього світу”, – сказав Гончар.
Повну версію першої частини розмови читайте тут.