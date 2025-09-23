Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Здоров'я

Трамп заявив, що парацетамол призводить до розвитку аутизму

"Революційне" відкриття, яке давно спростували у науковій спільноті.

Трамп заявив, що парацетамол призводить до розвитку аутизму
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі закликав вагітних жінок припинити приймати препарат "Тайленол", який містить парацетамол, бо це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.

Республіканець анонсував це як "революційне відкриття у боротьбі з аутизмом", хоча насправді наукова спільнота вже давно відкинула зв'язок парацетамолу з аутизмом через відсутність вагомих доказів. 

Трамп також безпідставно стверджує, що американським дітям нібито роблять "80 різних щеплень вакцин". Глава держави хоче скасування обов'язкової вакцинації від гепатиту B для тих, хто не досяг 12 років, буцімто через те, що хвороба передається статевим шляхом. Насправді дитина може захворіти через контакт з побутовими речима носія вірусу. 

Призначений Трампом міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший є відомим антиваксером, який заявляв про те, що вакцини провокують аутизм. Насправді медики вважають, що зростання кількості діагнозів РАС у США за останні 25 років пов'язано з тим, що населення отримало більше інформації про цей стан і частіше звертається до лікарів за наявності підозр. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
