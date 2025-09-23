Трамп заявив, що парацетамол призводить до розвитку аутизму

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі закликав вагітних жінок припинити приймати препарат "Тайленол", який містить парацетамол, бо це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.

Республіканець анонсував це як "революційне відкриття у боротьбі з аутизмом", хоча насправді наукова спільнота вже давно відкинула зв'язок парацетамолу з аутизмом через відсутність вагомих доказів.

Трамп також безпідставно стверджує, що американським дітям нібито роблять "80 різних щеплень вакцин". Глава держави хоче скасування обов'язкової вакцинації від гепатиту B для тих, хто не досяг 12 років, буцімто через те, що хвороба передається статевим шляхом. Насправді дитина може захворіти через контакт з побутовими речима носія вірусу.

Призначений Трампом міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший є відомим антиваксером, який заявляв про те, що вакцини провокують аутизм. Насправді медики вважають, що зростання кількості діагнозів РАС у США за останні 25 років пов'язано з тим, що населення отримало більше інформації про цей стан і частіше звертається до лікарів за наявності підозр.