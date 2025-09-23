Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ВООЗ спростувала заяви Трампа про зв’язок парацетамолу та вакцинації з аутизмом

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заперечила слова президента США Дональда Трампа про те, що вживання жінками парацетамолу під час вагітності та вакцинація дітей можуть спричиняти аутизм. 

ВООЗ спростувала заяви Трампа про зв’язок парацетамолу та вакцинації з аутизмом
Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Reuters.

Речник ВООЗ Тарік Яшаревич наголосив, що наукових доказів такого зв’язку немає.

«Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Вакцини, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід ставити під сумнів», — сказав він. 

Щодо парацетамолу Яшаревич зазначив, що «докази залишаються суперечливими».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі закликав вагітних жінок припинити приймати препарат "Тайленол", який містить парацетамол, бо це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
