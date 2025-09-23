ВООЗ спростувала заяви Трампа про зв’язок парацетамолу та вакцинації з аутизмом

Про це повідомляє Reuters.
Речник ВООЗ Тарік Яшаревич наголосив, що наукових доказів такого зв’язку немає.
«Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Вакцини, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід ставити під сумнів», — сказав він.
Щодо парацетамолу Яшаревич зазначив, що «докази залишаються суперечливими».
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі закликав вагітних жінок припинити приймати препарат "Тайленол", який містить парацетамол, бо це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.