ВООЗ спростувала заяви Трампа про зв’язок парацетамолу та вакцинації з аутизмом

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заперечила слова президента США Дональда Трампа про те, що вживання жінками парацетамолу під час вагітності та вакцинація дітей можуть спричиняти аутизм.

Про це повідомляє Reuters.

Речник ВООЗ Тарік Яшаревич наголосив, що наукових доказів такого зв’язку немає.

«Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Вакцини, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід ставити під сумнів», — сказав він.

Щодо парацетамолу Яшаревич зазначив, що «докази залишаються суперечливими».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі закликав вагітних жінок припинити приймати препарат "Тайленол", який містить парацетамол, бо це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.