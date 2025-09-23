В Україні стартує безплатна програма підготовки асистентів із персонального догляду

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаЗдоров'я

В Україні стартує безплатна програма підготовки асистентів із персонального догляду

В Україні відкрили набір на безплатну навчальну програму для асистентів із персонального догляду. 

Вона орієнтована на піклувальників, які працюють із важкопораненими ветеранами, людьми з інвалідністю, а також на персонал медзакладів.

В Україні стартує безплатна програма підготовки асистентів із персонального догляду
Фото: facebook/PULSE - тактична медицина для України

Про це йдеться на сайті проєкту «Наші тут».

Мета програми — змінити підхід до догляду, забезпечуючи гідність і кращу якість життя як для тих, хто надає допомогу, так і для тих, хто її отримує.

Протягом 10-тижневого навчання учасники поєднають теорію з інтенсивною практикою. Програма охоплює:

  • навички фізичного догляду (гігієна, переміщення, харчування, перша допомога, ведення медичних показників);
  • емоційно-психологічну підтримку (ефективна комунікація, взаємодія з підопічними, саморегуляція);
  • юридичні аспекти професії;
  • офлайн-практику під супроводом фахівців;
  • доступ до професійної спільноти для обміну досвідом.

Щоб подати заявку на участь у програмі, заповніть реєстраційну форму за посиланням. Реєстрація відкрита до 28 вересня включно.

Початок навчання — 14 жовтня. Під час курсу для 30 учасників та учасниць проведуть 16 вебінарів, чотири онлайн-супервізії та дві виїзні офлайн-практики у Львові.

Викладатимуть:

  • Діана Сливка — професорка, сертифікована медична сестра (Канада),
  • Володимир Галащук — ветеран, психотерапевт із відновлення ветеранів,
  • Тарас Ковалик — ветеран, керівник ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим».

Детальнішу інформацію про курс можна знайти за посиланням.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies