В Україні стартує безплатна програма підготовки асистентів із персонального догляду

Вона орієнтована на піклувальників, які працюють із важкопораненими ветеранами, людьми з інвалідністю, а також на персонал медзакладів.

В Україні відкрили набір на безплатну навчальну програму для асистентів із персонального догляду.

Про це йдеться на сайті проєкту «Наші тут».

Мета програми — змінити підхід до догляду, забезпечуючи гідність і кращу якість життя як для тих, хто надає допомогу, так і для тих, хто її отримує.

Протягом 10-тижневого навчання учасники поєднають теорію з інтенсивною практикою. Програма охоплює:

навички фізичного догляду (гігієна, переміщення, харчування, перша допомога, ведення медичних показників);

емоційно-психологічну підтримку (ефективна комунікація, взаємодія з підопічними, саморегуляція);

юридичні аспекти професії;

офлайн-практику під супроводом фахівців;

доступ до професійної спільноти для обміну досвідом.

Щоб подати заявку на участь у програмі, заповніть реєстраційну форму за посиланням. Реєстрація відкрита до 28 вересня включно.

Початок навчання — 14 жовтня. Під час курсу для 30 учасників та учасниць проведуть 16 вебінарів, чотири онлайн-супервізії та дві виїзні офлайн-практики у Львові.

Викладатимуть:

Діана Сливка — професорка, сертифікована медична сестра (Канада),

Володимир Галащук — ветеран, психотерапевт із відновлення ветеранів,

Тарас Ковалик — ветеран, керівник ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим».

Детальнішу інформацію про курс можна знайти за посиланням.