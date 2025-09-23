В Україні стартує безплатна програма підготовки асистентів із персонального догляду

Про це йдеться на сайті проєкту «Наші тут».
Мета програми — змінити підхід до догляду, забезпечуючи гідність і кращу якість життя як для тих, хто надає допомогу, так і для тих, хто її отримує.
Протягом 10-тижневого навчання учасники поєднають теорію з інтенсивною практикою. Програма охоплює:
- навички фізичного догляду (гігієна, переміщення, харчування, перша допомога, ведення медичних показників);
- емоційно-психологічну підтримку (ефективна комунікація, взаємодія з підопічними, саморегуляція);
- юридичні аспекти професії;
- офлайн-практику під супроводом фахівців;
- доступ до професійної спільноти для обміну досвідом.
Щоб подати заявку на участь у програмі, заповніть реєстраційну форму за посиланням. Реєстрація відкрита до 28 вересня включно.
Початок навчання — 14 жовтня. Під час курсу для 30 учасників та учасниць проведуть 16 вебінарів, чотири онлайн-супервізії та дві виїзні офлайн-практики у Львові.
Викладатимуть:
- Діана Сливка — професорка, сертифікована медична сестра (Канада),
- Володимир Галащук — ветеран, психотерапевт із відновлення ветеранів,
- Тарас Ковалик — ветеран, керівник ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим».
Детальнішу інформацію про курс можна знайти за посиланням.