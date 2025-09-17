Коли класична терапія не працює: як Україна шукає нові шляхи зцілення для ветеранів

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаБлогиБлог Ірини Голуб

Коли класична терапія не працює: як Україна шукає нові шляхи зцілення для ветеранів

Коли Станіслав востаннє вийшов з лікарні, він не мав жодного чіткого плану дій. Це була вже третя госпіталізація за рік — ті самі симптоми, ті самі діагнози: резистентна депресія, ПТСР, тривожний розлад. Вдень — порожнеча, вночі — безсоння, спогади, тремтіння в руках. Лікарі радили продовжувати лікування, записали на чергову консультацію, оновили дозування. Але щось у цьому колі вже не відгукувалося. І стан не минав.

Йому 45, одружений, двоє дітей. Вдавалося працювати. Але він не відчував себе живим. Просто намагається бути, як всі. Він не хотів померти, але і жити так було нестерпно.

Станіслав пішов добровольцем у 2014-му. Був на Донбасі до 2018 року, пройшов Іловайськ, Авдіївку, втратив побратима, отримав контузію. Потім — пауза: намагався повернутись до цивільного життя, працював, одружився, народилося двоє дітей, лікувався, мовчав. Але з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт. У 2023-му його звільнили за станом здоров’я: сильні головні болі, порушення координації, втрата сну, панічні атаки, постійний шум у вухах і провали в пам’яті. Він не міг більше бути в строю. А цивільне життя виявилось не менш важким. Депресія поглинала повільно, але вперто. Він ішов до лікарів. Пив пігулки. Лежав у лікарнях. Повертався. І знову падав у те саме місце.

Фото: veteranmedia.org

Так живе не лише він. Так живе країна, яка воює вже понад десять років. Країна, що втратила тисячі, пережила окупації, евакуації, постійні повітряні тривоги. Країна, де мільйони людей перебувають у стані хронічного стресу, а кожна родина зберігає принаймні одну історію про втрату, поранення чи розлуку.

Сьогодні психічне здоров'я в Україні перестало бути темою "особистою". Це більше не питання індивідуальних бід. Це колективна травма. Це фундамент національної стійкості. Це виклик, який стосується не лише ветеранів — хоча саме вони перебувають на передовій цієї невидимої боротьби. А ще — діти, жінки, переселенці, волонтери, медики, рятувальники. Усі, хто тримаються, але часто вже не мають сил.

За результатами національного дослідження у грудні 2024 — січні 2025 року, 83% українців відчувають високий рівень стресу. 78% прямо пов'язують його з війною.

Одна з найбільш вразливих до психологічних наслідків війни категорій — це ветерани. Хоча актуальної повної статистики щодо психічного стану ветеранів у 2025 році наразі немає, дослідження Українського ветеранського фонду за 2024 рік вказує на тривожну тенденцію: близько половини опитаних ветеранів, які потребували психологічної підтримки, оцінили її забезпечення лише на 1 або 2 бали за п’ятибальною шкалою. Це свідчить про критично низький рівень задоволення їхніх потреб у ментальному здоров’ї та про глибокий розрив між запитом і можливостями системи.

Попри зусилля держави — серед яких ухвалення Стратегії розвитку психічного здоров’я до 2030 року та впровадження медичних маршрутів для ветеранів — система залишається перевантаженою й фрагментарною. Важливо розуміти: мова йде про потрійну кризу, як її означує The Lancet Psychiatry Commission: поєднання надзвичайно високого запиту на допомогу, руйнування інфраструктури й критичного браку кадрів. За даними Комісії, в Україні лише 5,2 психіатра на 100 тисяч населення (вдвічі менше за середній рівень Європи), і лише 0,2 психолога на 100 тисяч — у 15 разів менше, ніж у сусідніх країнах.

У реальних умовах це означає, що на одного військового психолога може припадати сотні ветеранів, волонтерів чи цивільних. А фахівці, які працюють із травмою, часто самі виснажені, емоційно вигорілі або потребують супервізії. Освіта нових кадрів відбувається надто повільно і не завжди відповідає практичним потребам.

The Lancet Psychiatry Commission наголошує на необхідності інноваційних, децентралізованих і масштабованих рішень, які можуть бути впроваджені швидше, ніж класичні реформи. Ідеться про залучення нових моделей терапії, цифрових інструментів, колаборації з громадами та неурядовим сектором. Особливої уваги потребує розширення доступу до допомоги за межами великих міст — зокрема, через групові форми підтримки та парафахівців, тобто спеціалістів без клінічної освіти, які можуть надавати базову психологічну підтримку.

Саме тому постає потреба у пошуку нестандартних, але науково обґрунтованих рішень, які дозволяють поєднати індивідуальний підхід з можливістю охопити більше людей у коротші терміни. Одним із прикладів такої роботи є «Лісова Поляна» — Центр психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів, який не обмежується традиційними методами, а поєднує медицину, психотерапію та реабілітаційні практики. Центр став не лише символом гуманної допомоги, а й одним із флагманів змін у сфері ментального здоров’я.

«Необхідність цієї роботи з кожним днем стає все більш актуальною, — підкреслює директорка «Лісової Поляни» Ксенія Возніцина. — Я завжди кажу: коли війна закінчиться, фізичні травми поступово будуть вилікувані. Більшість людей потребуватимуть лише реабілітаційної підтримки. А от психічні, невидимі травми — зростатимуть експоненційно. Тому ми не маємо жодної хвилини, щоб зупинитися: постійно вдосконалюємо свою роботу, вивчаємо нові методи, інтегруємо їх у практику».

Ксенія Возніцина
Фото: Андрій Пелюхівський
Ксенія Возніцина

Серед інноваційних методів, які здобувають дедалі більше наукового та суспільного визнання, — психоделічно-асистована терапія (ПАТ). Цей підхід передбачає використання психоактивних речовин у строго контрольованому терапевтичному середовищі. За даними міжнародних досліджень, ПАТ показує високу ефективність у випадках, коли звичайне лікування не дає результатів — особливо при тяжких формах ПТСР, депресії чи залежностей.

В Україні цю тему послідовно й системно розвиває Українська асоціація психоделічних досліджень (UPRA). Її мета — легалізація терапевтичного використання психоделічних речовин у межах клінічної практики, з дотриманням усіх етичних та правових стандартів.

«Ми в UPRA не роздаємо психоделіки і не знайомимо з шаманами, — усміхається Олег Орлов, кандидат психологічних наук, голова ГО “UPRA”. — Наша місія — зробити так, щоб в Україні психоделічна терапія перестала бути табуйованою темою і стала частиною доказової медицини. Ми займаємося перекладом наукової літератури, адвокацією змін до законодавства, просвітництвом і навчанням фахівців. Але головне — ми постійно нагадуємо: психоделіки — це не про екзотику. Це про науку, етику і надію для тих, кому не допомагає нічого іншого».

Олег Орлов
Фото: Вероніка Яреско
Олег Орлов

Психоделічно-асистована терапія (ПАТ) — це форма лікування, що передбачає контрольоване застосування психоактивних речовин у межах психотерапевтичного процесу. У світі її досліджують десятки авторитетних інститутів, а клінічні випробування за участю ветеранів США показали вражаючі результати в лікуванні ПТСР та резистентної депресії. Найбільшу увагу привертають дослідження з МДМА, псилоцибіном і кетаміном. І якщо перші дві речовини в Україні поки не легалізовані, то кетамін — вже є офіційно дозволеним для медичного застосування.

Станіслав дізнався, що в Україні вже існують програми, де кетамін застосовують як частину комплексної терапії — з лікарським супроводом, попереднім скринінгом і роботою з психотерапевтом. Цей підхід має кілька рівнів захисту: медична безпека, етичні стандарти, документовані протоколи. Але, як і все нове, він викликає недовіру.

Станіслав сам відчуває ці сумніви: "А що, як це теж не спрацює? А якщо стане гірше? А якщо я втрачу контроль?" — ці запитання переслідують кожного, хто стоїть перед вибором. Але водночас він читає інше: розповіді людей, які не могли вийти з дому — а тепер повертаються до життя. Ветеранів, які мовчали роками — а тепер говорять. Тих, хто не спав — і знову бачать сни, де немає війни.

Одним із таких людей є Ігор Холодило — військовий медик, евакуаційний автомобіль якого потрапив під обстріл російського танка. Ігор зазнав тяжких поранень, пережив втрату побратима й отримав діагноз ПТСР. Після багатьох років безуспішного лікування він пройшов курс кетамін-асистованої психотерапії — і вперше відчув полегшення. Сьогодні Ігор не просто одужує — він сам став терапевтом, який допомагає ветеранам пройти той шлях, яким колись ішов сам.

Ігор Холодило
Фото: Андрій Пелюхівський
Ігор Холодило

Цей досвід підтримують і у «Лісовій Поляні». Нещодавно Центр презентував результати власного дослідження. Метою було з’ясувати, наскільки ефективною є кетамін-асистована психотерапія для ветеранів з резистентною до лікування депресією і проявами посттравматичного стресового розладу. І результати — обнадійливі. У багатьох учасників спостерігалося помітне зменшення симптомів і покращення емоційного стану.

Втім, як наголошують фахівці, сам препарат — лише частина процесу. Справжня трансформація відбувається під час так званої інтеграції — коли пацієнт за допомогою терапевта переосмислює побачене, прожите і відкриває нові шляхи взаємодії з собою та світом. Саме цей етап допомагає закріпити позитивні зміни й зробити ефект довготривалим.

У «Лісовій Поляні» переконані: кетамін-асистована психотерапія — це не лише тимчасове полегшення, а шанс для ветеранів повернути внутрішню опору, емоційну стійкість і відчуття себе.

Інституційно цю трансформацію підтримує організація Heal Ukraine Trauma. Її директорка в Україні Оксана Грищенко зазначає:

 "Мільйони українців потребують психосоціальної підтримки вже, а в майбутньому потребуватимуть ще більше. Ми не можемо обійтися класичною моделлю \'один терапевт — один пацієнт\'. Групова кетамін-асистована терапія — це наш спосіб масштабувати допомогу без втрати якості".

Оксана Грищенко
Фото: Валентина Науменко
Оксана Грищенко

Суть підходу полягає в поєднанні медичного лікування із підтримкою в групі — ветерани проходять програму в амбулаторно чи в стаціонарі, яка включає сесії з кетаміном у безпечному терапевтичному середовищі, індивідуальні консультації, групові заняття та інтеграційну. Такий формат дозволяє не лише глибоко пропрацювати травматичний досвід, а й знайти розуміння серед побратимів — людей з подібним досвідом війни та посттравматичного життя.

Програма побудована на клінічних протоколах, розроблених міжнародною командою експертів, з дотриманням усіх вимог до медичної безпеки, етики, оцінки ефективності та тривалого супроводу. Унікальність формату — у його масштабованості: одна пара терапевтів може супроводжувати одразу групу з восьми пацієнтів, що робить програму більш доступною в умовах кадрового дефіциту.

Саме тому планується масштабування цієї моделі: продовження навчання терапевтів і розширення партнерства з державними і комерційними лікарняними закладами, донорськими організаціями.

Коли традиційні підходи вичерпують себе, суспільство потребує сміливості — не тільки воювати, а й лікувати по-новому. А шлях до зрілої системи психічного здоров’я — це баланс між обережністю і відкритістю, між доказами й емпатією.

Станіслав ще не зробив остаточного вибору. Але він більше не в тому місці, де був. Тепер він принаймні знає: вихід існує. І можливо, він починається не з боротьби — а з дозволу собі спробувати інакше.

Україна стоїть на порозі змін у сфері психічного здоров’я. Досвід війни навчив нас цінувати не лише життя, а й здатність жити — із сенсом, гідністю, внутрішнім спокоєм. Але щоб зробити цей крок, потрібно більше, ніж технології. Потрібна довіра.

Довіра до науки. До тих, хто впроваджує зміни. І, зрештою, — довіра одне до одного. Бо лікування колективної травми — це завжди спільна справа.

Ірина Голуб Ірина Голуб , керівниця програм і комунікацій організації Heal Ukraine Trauma
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies