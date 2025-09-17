Лікарів у медсистемі побільшало, а медсестер – поменшало й бракує, – НСЗУ

Порівняно з довоєнним періодом на 1 січня 2022, не враховуючи заклади, втрачені через тимчасову окупацію, на 2000 побільшало лікарів у системі.

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

“Це тому, що зросли нові сектори – реабілітація, психіатрія”, – сказала Гусак.

Натомість серед середнього медичного персоналу 12 000 зі 170 000, які працюють в системі, звільнилися і вибрали іншу професію.

“Але якщо говорити про ріст зарплати, то не так багато галузей зараз, особливо соціальних, взагалі зазнавали росту”, – каже голова НСЗУ.

Вона відзначає, що кращими темпами росте спеціалізована ланка порівняно з сімейною медициною. Сімейна медицина показувала ріст до цього року.

“Тут вплинули відповідні механізми і верифікації. Це теж треба сказати чесно. Тому політика уже звучить так, що на наступний рік знову посилюватимемо первинку, щоб не втратити те краще, що ми вже мали”, – додає керівниця служби.

Мова про те, що мінімальні зарплати сімейним лікарям та лікарям швидких встановлять на рівні 35 000 грн.

“Зараз бачу, що розвивається зрада, що піднімають знову первинці-екстренці, а за лікарів спеціалізованих забули. Насправді ні, більша частина лікарів спеціалізованих уже мають рівень зарплати понад 35 000. І зарплати їхні суттєво виросли через зростання обсягу фінансування спеціалізованого за останніх два роки. І зараз необхідно збалансовувати систему”, – каже Гусак.

