Хто насправді визначає розмір зарплати для медиків і з чого вона формується, пояснили Гусак і Головін

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Боляче

Хто насправді визначає розмір зарплати для медиків і з чого вона формується, пояснили Гусак і Головін

Виплата зарплати медичному персоналу – відповідальність керівника медзакладу.

Хто насправді визначає розмір зарплати для медиків і з чого вона формується, пояснили Гусак і Головін
Ірина Андрейців, Олексій Головін і Наталія Гусак (праворуч)
Фото: скрин відео

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак. 

“Бо на різних майданчиках, у письмових зверненнях, коментарях в Фейсбуці тощо чуємо, що НСЗУ платить зарплату лікарям і всім медпрацівникам. Але відповідальність за виплату зарплати і її розмір несе керівник медзакладу. Він розподіляє кошти, які надходять в заклад з різних джерел. З фінансової звітності надавачів ми бачимо, що більша частина їхніх надходжень – договори з НСЗУ”, – сказала голова НСЗУ.

Вона пояснює, що пул коштів, які заклад отримує від держави, формується з двох складових:

  1. тарифу НСЗУ;

  2. кількості послуг.

“Часто чую маніпуляцію, що тарифи НСЗУ замаленькі, щоб оплачувати гідну зарплату. Чому ж тоді на цих тарифах є заклади, які виплачують середню зарплату 75 000 грн, а є заклади, які не дотягують до 15 000? Бо вступає в справу інша компонента – кількість медпослуг”, – додала Гусак. 

Наприклад, є єдиний для всіх тариф на пологи. Одна команда може обслуговувати 15 пологів на день, одні на день або на тиждень (Є і такі відділення).

Відповідно ті, хто приймає 15 пологів на день, отримують більше від НСЗУ і, як наслідок, мають отримувати вищу зарплату. 

Тоді як “для команд, які приймають одні пологи в день, по логіці, що тарифи не задовільняють, треба підняти настільки тариф, що він стане вищим, ніж коштують пологи в будь-якій європейській країні чи в будь-якій медсистемі фінансовій”.

Окрім вартості тарифів НСЗУ та кількості наданих послуг, зарплати лікарів визначаються ще двома іншими факторами: колективним договором у медзакладі та індивідуальним трудовим лікаря з закладом, пояснює головний юридичний радник БФ "Здорові рішення" Олексій Головін. 

За реформою, медики мали би самі в межах свого медзакладу визначати правила гри, за якими вони там працюють і отримують зарплати. Але часто лікарі казали не під запис LB.ua, що «нам колективний договір спустили зверху». 

“Відомий наказ 308/519 багато медиків знали напам'ять, ним керувалися в оплатах праці до медреформи. Була тарифна ставка, тарифний розряд. Займаючи якусь посаду, ти цю ставку, яка була умовно на прожитковому мінімумі, помножував на коефіцієнт по своєму розряду. І далі включалися доплати, надбавки за статусність, кількість безперервного стажу і так далі. Основну частину зарплати для медпрацівників складали якраз надбавки. Чим довше працюєш, тим більша зарплата. Коли ми зайшли в реформу, в нові підходи, наказ 308/519 перестав бути обов'язковим”, – пояснює Головін. 

Підходи почали змінюватись. Стало можна доплачувати не через кількість відпрацьованих років і статус, а за продуктивність, наприклад, за виконання певних показників, кількості проведених консультацій, діагностик, інтервенцій тощо.

Однак досі існують лікарні, які залишаються на єдиній тарифній сітці. Чому? 

“Відповідь може бути проста: там декілька тисяч працівників і питання колективних переговорів дуже складне. Коли ми йшли на в медзаклади сімейної медицини, коли вони комунікували з персоналом, що тепер не буде надбавок за стаж та інші речі, які раніше оплачувалися, була боротьба. Керівники часто не заходять в цей процес, розуміючи, що впруться в стіну нерозуміння своїх працівників. Серед представників органу управління медзакладом, власником може бути громада, або держава, є ті, хто живе за принципами бюджетного фінансування, кошторису. Вони не знають, що таке фінансовий план. Звикли, що є єдина тарифна сітка, не потрібно робити ніяких перерахунків, тому не дозволяють змінювати систему оплати праці у конкретному медзакладі. Медзаклади часто зупиняли свої намагання змінити систему оплати праці на етапі, коли власник їм казав: «Ні, ви цього робити не будете»”, – додає Головін. 

І ще одна річ, яка впливає на рівень зарплати конкретного лікаря –індивідуальний трудовий договір. Тобто це означає, що різні лікарі можуть домовитись на різну суму оплати праці.

Повну розмову дивіться і читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies