«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Боляче

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ

У 2026 році в Україні мають з’явитися лікарні сестринського догляду;. Насамперед вони стосуватимуться маломобільних людей.

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Ірина Андрейців, Олексій Головін і Наталія Гусак (праворуч)
Фото: скрин відео

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак. 

“Там має бути концентрація медсестер в обсязі їхнього надання медичної послуги, там це буде посилюватися і дасть можливість нового розвитку медсестринської справи в країні”, – сказала Гусак.

Голова Ради громадського контролю НСЗУ та головний юридичний радник БФ “Здорові рішення” Олексій Головін додав, що зараз заклади соціальної сфери, які класично не мали в штаті медпрацівників, бо зазвичай залучали їх ззовні, розглядають варіант отримувати ліцензію на медичну практику по медсестринській спеціалізації.

Гусак додала, що в медсистемі по окремих напрямках необхідно більше медсестер. І це “виправдано навіть економічно, якщо розглядати питання інфекційного контролю, особливо зараз, коли в нас достатньо багато травми, яка тривожно реагує на антибіотики, коли бачимо паліативних пацієнтів”.

Зарплати ж медсестер залежать від різних факторів, які можна всі прослухати та почитати у повному випуску “Боляче”.

Залежно від цих факторів, зарплати можуть бути різними. Наталія Гусак навела цифри для прикладу. 

Середня зарплата медичної сестри у Київському обласному онкологічному диспансері – 38 000 грн, у Дніпропетровській лікарні Мєчнікова – 30 000 грн, Дніпропетровському регіональному центрі медичного здоров'я – 41 000 грн, Чернівецький онкоцентр – 25-28 000 грн, релокована лікарня Бахмута, – 32-33 000 грн, Тоді як у Турбівській селищній лікарні – 17 675, Лозівській – 18 239. 

“Я була на зустрічі з керівниками громад. Встав один керівник, здається, з Тернополя, з великої лікарні: «Ми недалеко від ЄС, порівнювали, що у нас медсестра отримує вище, ніж в країнах Європейського Союзу, які межують з нами. І ось це, напевно, основна з цінностей, що можу людині дати можливість бути з рідними, отримувати гідну зарплату замість їхати десь за кордон». Система змінила основне: гроші ходять за пацієнтом. Де пацієнт обирає заклад, і обирає лікаря, туди і проходить фінансування. Чим більший в тебе обсяг роботи, тим керівник має збільшити обсяг доходів цьому працівнику. Інакше його точно вкрадуть інші заклади, які зрозуміють, що конкуренція за хорошим лікарем – це конкуренція за майбутнє самої лікарні”, – додала голова НСЗУ.

Повну версію нового випуску "Боляче" читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies