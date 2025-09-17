У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ

У 2026 році в Україні мають з’явитися лікарні сестринського догляду;. Насамперед вони стосуватимуться маломобільних людей.

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

“Там має бути концентрація медсестер в обсязі їхнього надання медичної послуги, там це буде посилюватися і дасть можливість нового розвитку медсестринської справи в країні”, – сказала Гусак.

Голова Ради громадського контролю НСЗУ та головний юридичний радник БФ “Здорові рішення” Олексій Головін додав, що зараз заклади соціальної сфери, які класично не мали в штаті медпрацівників, бо зазвичай залучали їх ззовні, розглядають варіант отримувати ліцензію на медичну практику по медсестринській спеціалізації.

Гусак додала, що в медсистемі по окремих напрямках необхідно більше медсестер. І це “виправдано навіть економічно, якщо розглядати питання інфекційного контролю, особливо зараз, коли в нас достатньо багато травми, яка тривожно реагує на антибіотики, коли бачимо паліативних пацієнтів”.

Зарплати ж медсестер залежать від різних факторів, які можна всі прослухати та почитати у повному випуску “Боляче”.

Залежно від цих факторів, зарплати можуть бути різними. Наталія Гусак навела цифри для прикладу.

Середня зарплата медичної сестри у Київському обласному онкологічному диспансері – 38 000 грн, у Дніпропетровській лікарні Мєчнікова – 30 000 грн, Дніпропетровському регіональному центрі медичного здоров'я – 41 000 грн, Чернівецький онкоцентр – 25-28 000 грн, релокована лікарня Бахмута, – 32-33 000 грн, Тоді як у Турбівській селищній лікарні – 17 675, Лозівській – 18 239.

“Я була на зустрічі з керівниками громад. Встав один керівник, здається, з Тернополя, з великої лікарні: «Ми недалеко від ЄС, порівнювали, що у нас медсестра отримує вище, ніж в країнах Європейського Союзу, які межують з нами. І ось це, напевно, основна з цінностей, що можу людині дати можливість бути з рідними, отримувати гідну зарплату замість їхати десь за кордон». Система змінила основне: гроші ходять за пацієнтом. Де пацієнт обирає заклад, і обирає лікаря, туди і проходить фінансування. Чим більший в тебе обсяг роботи, тим керівник має збільшити обсяг доходів цьому працівнику. Інакше його точно вкрадуть інші заклади, які зрозуміють, що конкуренція за хорошим лікарем – це конкуренція за майбутнє самої лікарні”, – додала голова НСЗУ.

Повну версію нового випуску "Боляче" читайте тут.