Медзакупівлі розповіли, куди спрямують додаткові 3,2 млрд грн від держави: перелік напрямків і сум

До кінця 2025 року державне підприємство «Медичні закупівлі України» планує закупити понад 400 позицій ліків та медичних виробів на суму 3,2 млрд грн.

Ці кошти були додатково виділені з держбюджету для покриття дефіциту лікарень у життєво необхідних медтоварах, хоча й не покриє 100% потребу.

Медзакупівлі розповіли, куди спрямують додаткові 3,2 млрд грн від держави: перелік напрямків і сум
Фото: medzakupivli.com

Фінансування розподілять за основними напрямами лікування та діагностики, повідомив очільник ДП «Медзакупівлі України» Олег Кльоц під час брифінгу.

Понад 400 позицій для лікування та діагностики стосуються напрямів:

  • серцево-судинні захворювання – 502,3 млн грн;
  • доросла гемофілія – 445,2 млн грн;
  • медвироби для розвитку донорства крові – 443,7 млн грн;
  • доросла онкологія – 426,9 млн грн;
  • медвироби для слухопротезування – 310,5 млн грн;
  • дитяча гемофілія – 173 млн грн;
  • медвироби для ортопедії та нейрохірургії – 148 млн грн;
  • ювенільний ревматоїдний артрит – 144,5 млн грн;
  • дитяча онкологія – 139,5 млн грн;
  • розсіяний склероз – 130,1 млн грн;
  • інші рідкісні захворювання – 103,6 млн грн;
  • первинні імунодефіцити – 57,8 млн грн;
  • тест-системи для діагностики туберкульозу – 32,6 млн грн;
  • нанізм – 25,5 млн грн;
  • тест-системи для діагностики гепатитів В і С – 24,5 млн грн;
  • розлади психіки у дітей – 12 млн грн;
  • дитячий церебральний параліч – 1,8 млн грн.

Суми орієнтовні, можливі зміни після затвердження МОЗ оновленого паспорту бюджетної програми. В зазначений перелік входять позиції, що закуповуються за договорами керованого доступу.

«Понад половину позицій ми закупимо за чинними дворічними та трирічними контрактами, щоб пришвидшити поставки. Зараз тривають ринкові консультації для оголошення тендерів», — зазначив Олег Кльоц, очільник ДП «Медзакупівлі України».

Крім того, для «Інституту серця МОЗ України» придбають обладнання та витратні матеріали для високотехнологічних екстракорпоральних методик лікування пацієнтів із серцевою та легеневою недостатністю на суму 96 млн грн.

Поставки ліків і медвиробів, що будуть дозакуплені, попередньо розпочнуться з 2026 року.

