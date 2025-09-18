Кальцій: союзник кісток і ворог серця?

Кальцій у нашій уяві — це молочні продукти, міцні кістки і профілактика остеопорозу. Але коли йдеться про серце та судини, кальцій часто постає в іншій ролі: як «будівельний матеріал» для патологічних змін. І тут важливо розрізняти, про який саме кальцій ми говоримо.

Що відбувається на клітинному рівні

У нормі кальцій — ключовий внутрішньоклітинний месенджер. Він регулює скорочення м’язів (у тому числі серцевого), проведення нервових імпульсів, активацію ферментів і навіть апоптоз (запрограмовану загибель клітин).

Коли ж ідеться про патологію, головну роль відіграє ендогенний кальцій — тобто той, що циркулює в крові та накопичується у клітинах. Його надлишкова кількість може запускати мінералізацію тканин і спричиняти хвороби серця.

При атеросклерозі кальцієві кристали відкладаються на атеросклеротичних бляшках, які виникають в судинах через порушення вуглеводного та ліпідного балансу. Ендотелій судини ушкоджується, гладеньком’язові клітини судини трансформуються в «остеобластоподібні» й починають виробляти білки кісткової тканини. Це пояснює, чому бляшка буквально стає «знавпнілою».

При клапанному кальцинозі подібний процес відбувається на стулках клапанів. Клітини клапанів — валвулярні інтерстиційні клітини — також здатні переходити в остеобластоподібний фенотип. Пусковими факторами є хронічне запалення, механічне пошкодження (наприклад, високий тиск у аорті), а також дисбаланс у системі регуляції кальцій-фосфатного обміну.

Важливий момент: це не кальцій із молочних продуктів чи вітамінних добавок напряму відкладається в судинах. Процес набагато складніший. Вирішальне значення мають ендогенні механізми регуляції — робота паратгормону, вітаміну D, білків-інгібіторів мінералізації (наприклад, матриксного Gla-протеїну). Якщо ці системи порушені, кальцій починає «осідати» там, де не повинен.

Чому це проблема для українців

В Україні поширені неконтрольована гіпертонія, діабет та хронічна хвороба нирок — саме ті стани, які посилюють патологічне відкладення кальцію. У пацієнтів на діалізі, наприклад, швидкість прогресування кальцифікації судин і клапанів у рази вища. Це пояснює, чому серед відносно молодих українців можна зустріти важкі клапанні вади чи «старечі» зміни судин.

Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в нашій країні. За оцінками МОЗ та ВООЗ, вони забирають життя понад половини українців. І якщо атеросклероз можна довго контролювати ліками та способом життя, то клапанні вади — особливо аортальний стеноз — часто закінчуються необхідністю операції та протезування клапана.

В умовах війни, коли система охорони здоров’я перевантажена, діагностика й вчасний доступ до кардіохірургії — це особливий виклик. І тому профілактика має значення, як ніколи.

Міфи і факти про кальцій

Міф 1. Кальцій із молочних продуктів відкладається в судинах і клапанах.

Факт: харчовий кальцій і патологічна кальцифікація — різні речі. Молочні продукти та добавки самі по собі не викликають атеросклерозу чи кальцинозу клапанів. Проблема виникає через хронічне запалення, гормональні збої та супутні хвороби (гіпертонія, діабет, ниркова недостатність).

Міф 2. Якщо є кальцій у судинах — його треба «вимивати» дієтами чи ліками.

Факт: відкладення кальцію незворотні. Немає «чарівної таблетки», яка розчинить бляшку чи клапанний кальциноз. Лікування спрямоване на уповільнення прогресування — контроль тиску, холестерину, цукру, лікування запалення.

Міф 3. Приймати вітамін D і кальцій можна безконтрольно — «більше значить краще».

Факт: надлишкові дози можуть порушити баланс кальцій-фосфатного обміну і навіть прискорити кальцифікацію. Прийом має бути тільки за показаннями й під контролем аналізів.

Міф 4. Кальциноз — це «просто вікові зміни».

Факт: так, ризик зростає з віком, але молоді пацієнти з хронічними хворобами (ниркова недостатність, діабет, аутоімунні стани) теж у групі ризику.

Міф 5. Якщо кальцій відкладається, треба виключити кальцій із раціону.

Факт: обмеження молочних продуктів чи зелені не впливають на кальциноз. Навпаки, дефіцит кальцію і вітаміну D може спричинити остеопороз, а це — додатковий тягар для здоров’я.

Що робити?

Для судин: контролювати рівень холестерину та цукру, відмовитись від куріння, більше рухатися. Це прямо впливає на темп утворення атеросклеротичних бляшок.

Для клапанів: поки що не існує таблетки, яка зупинила б кальциноз стулок. Тому ключове — це регулярні обстеження (ехокардіографія) після 40 років або за наявності симптомів: задишки, запаморочень, болю в грудях.

Для країни: інвестувати у профілактику дешевше, ніж у складні операції. Своєчасні аналізи, кардіологічний чекап щороку, інформаційні кампанії — це стратегія, яка рятує тисячі життів.

Кальцій — наш союзник у кістках, але може стати ворогом у судинах і клапанах. Тому варто памʼятати, що серце — не деталь, яку можна просто замінити, а ресурс, який варто берегти все життя.