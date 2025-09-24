Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Боляче

Чому якість у медицині для пацієнта і для лікаря – дві великі різниці, пояснила хірургиня Анастасія Пристая

Проблема в тому, що не співпадає бажання з можливостями і запит пацієнта з лікарським.

Чому якість у медицині для пацієнта і для лікаря – дві великі різниці, пояснила хірургиня Анастасія Пристая
Анастасія Пристая
Фото: скрин відео

Про це в проєкті “Боляче” сказала лікарка-хірургиня Анастасія Пристая.

Вона пояснює, що для пацієнта якість – коли меддопомога доступна не тільки фінансово, а й територіально. Тому поширені прохання на кшталт «Знайдіть мені проктолога на Лівому березі». 

Тобто пацієнти хочуть безкоштовних послуг або за мінімальні гроші.

“Для пацієнтів класна гарна обкладинка, коли все чистенько, щоб не вимагали вдягти бахіли при вході, не били шваброю по горбу, таке також бувало в Україні (сміється). 

Важлива комунікація. Бачу по своїх пацієнтах, яким не була супер якісно надана меддопомога, але якщо з ними класно комунікували, вони задоволені все одно. Кажуть: «Ну, якісь є моменти, але лікар був душка»”, – каже хірургиня.

І додає, що для лікарів якість меддопомоги має інше визначення. Це про те, що медикам було зручно працювати, щоб не треба було десь шукати розхідні матеріали для допомоги пацієнтам чи ліки для них, щоб лікарі могли десь черпати медичні знання сучасні, наукові, щоб це було доступно через книги, конференції, конгреси, можливість їх відвідати тощо.

На тезу про те, що якість – це зокрема про те, щоб лікар розумів, що робить з пацієнтом. Пристая відповіла, що тут важливим є моральний вектор медика: “Лікар може розуміти, що він робить, але яка його мотивація? Ви знаєте, скільки, навіть поки ми пишемо інтерв'ю, роблять зайвих операцій? Є клініки приватні з корпоративною політикою: якщо до тебе звертається пацієнт, ти зобов'язаний або його прооперувати, якщо хоч щось натякає на покази до операції, або хоча б направити на дообстеження, аналізи. Чи розуміє там лікар, що робить? Розуміє, але чи це якість?”.

На її словам відреагував інший гість проєкту, заступник міністра охорони здоровя Євгеній Гончар: “Надлишкові операції в хірургії всюди є, тому що медицина – це і бізнес, це конфлікт етики, доказової медицини. Жодна країна ще не вирішила сповна цю проблему”.

Гончар додав, що для нього якість – це наскільки меддопомога надана так, щоб максимізувати можливий позитивний наслідок для пацієнта. Якість, за словами посадовця, можна виміряти в шести вимірах: ефективність, безпека, територіальна доступність, своєчасність, пацієнтоорієнтованість та економічна ефективність.

Повну версію першої частини розмови читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
