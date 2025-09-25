“Десь 90% скарг є обґрунтованими”, – заступник міністра про претензії до медзакладів, які розглядає МОЗ

Якщо пацієнт або його родичі вважають, що лікування відбулось неправильно, можуть поскаржитись. Або піти до суду, і тоді суд призначає судово-медичну експертизу, або до клініко-експертних комісій. Вони працюють на рівні обласних департаментів, і є центральна комісія на рівні МОЗу. Всі в комісії – лікарі.

Міністерство розглядає скарги у випадках, коли пацієнти незадоволені рішенням обласної клініко-експертної комісії.

“На жаль, десь 90% скарг є обґрунтованими”, – в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

За його словами, міністерство розглядає скарги приблизно раз на місяць.

“Десь 90% скарг, які були незадоволені на обласному рівні, потім задовільняються на рівні МОЗ. Всім зрозуміло чому. Є певна регіональна колегіальність”, – сказав заступник міністра.

Як приклад, навів нещодавнє засідання. Померла дитина у медзакладі. Зрештою, вісім членів комісії проголосували за те, що було порушення стандартів, два утримались, три проти.

“Мені цей випадок дуже запам'ятався і я довго про нього думав. Згадав, що маю інформацію від НСЗУ по малюковій смертності. Вони нам давали дані за півроку про всіх дітей, які померли до року народження. За півроку минулоріч — 444 дитини. З них частина – діти, народжені з множинними вадами, коли не було шансів продовжити життя, але в частині виглядає так, що може мати місце клінічний розбір. Є доручення, обласні департаменти зараз по кожному випадку перевіряють”, – сказав Гончар.

Зокрема, заступник міністра побачив, що лікарня, де померла дитина, є лідером в Україні за кількістю смертей від стану, який розглядала комісія.

“Можливо, співпадіння, можливо, ні. Очікую, що ми проаналізуємо дані за п'ять років по цьому питанню”, – додав Гончар.

Інша гостя випуску, хірургиня-проктологиня Анастасія Пристая, яка зокрема спеціалізується на допомозі при пологовій травмі, розповідає: “Мені сподобалась думка, що конкретний умовно пологовий є лідером по якимось ускладненням. «Можливо, це співпадіння». Це ж не співпадіння, думаю. Я не в міністерстві і можу собі дозволити сказати”. Бачу по своїй роботі, що одне якесь ускладнення, не те що недбалість, а освітнє недопрацювання конкретного лікаря, призводить до одних і тих же помилок, які я і мої найближчі колеги систематично виправляємо. Отут корінь зла. Якби одна така помилка трапилась, і цей лікар би не боявся, про неї було заявлено, пройшло одне чесне розслідування, попрацювала страхова, то лікар був би мотивований навчатися, запросити якось консультанта, і більше б цих помилок не робив. У Києві є пологовий, з якого в мене стандартний потік промежених травм. Я до них звертаюсь: «Давайте попрацюємо». Hе хочуть”.

