Канцлер Німеччини закликав використати заморожені активи Росії для підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюз має використати заморожені російські активи для фінансування оборони України, пише Financial Times.

За словами канцлера, це дозволить надати Києву безвідсотковий кредит майже на €140 млрд і водночас «масово підняти ціну агресії Кремля».

Мерц наголосив, що ці кошти мають бути спрямовані лише на закупівлю військової техніки для України. Європейські уряди, за його словами, повинні ухвалювати рішення щодо постачань у координації з Києвом.

«Я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабі, який забезпечить військову стійкість України на кілька років», — наголсоив канцлер. Він підкреслив, що така програма також зміцнить європейську оборонну промисловість та сприятиме колективній безпеці.

Пропозиція передбачає, що кредит спочатку буде гарантований державами-членами ЄС, а згодом забезпечений коштами з наступного багаторічного бюджету Союзу, починаючи з 2028 року. Погашення відбудеться лише після того, як Росія компенсує Україні завдані збитки.

Мерц закликав ухвалити механізм більшістю голосів, щоб уникнути можливого блокування з боку країн-опонентів, зокрема, Угорщини.