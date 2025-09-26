Угорщина долучиться до зустрічі "Стіни дронів", — ЗМІ

Угорщина сама попросила долучитися до зустрічі "Стіни дронів".

Угорщина погодилася взяти участь у зустрічі "Стіни дронів". Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак.

Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.

За словами співрозмовника, Угорщина сама попросила долучитися до зустрічі "Стіни дронів".

Також раніше стало відомо, що Словаччина теж надіслала запит щодо доєднання до зустрічі "Стіни дронів".