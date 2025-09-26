Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Угорщина долучиться до зустрічі "Стіни дронів", — ЗМІ

Угорщина сама попросила долучитися до зустрічі "Стіни дронів".

Угорщина долучиться до зустрічі "Стіни дронів", — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Угорщина погодилася взяти участь у зустрічі "Стіни дронів". Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак.

Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.

За словами співрозмовника, Угорщина сама попросила долучитися до зустрічі "Стіни дронів".

Також раніше стало відомо, що Словаччина теж надіслала запит щодо доєднання до зустрічі "Стіни дронів".

  • Як повідомлялося, Україна буде частиною проєкту від Європейського Союзу "стіна дронів", який Брюссель ініціює після втручання російських дронів у повітряний простір Польщі
  • Видання The Financial Times нещодавно писало, що ЄС "поспішає витратити мільярди євро" на створення "стіни ронів" з використанням технологій, які пройшли бойові випробування в Україні.
