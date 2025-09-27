У Китаї стався землетрус агнітудою 5,6 бала

У суботу в провінції Ганьсу на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,6 бала, пише Associated Press.

Відомо, що унаслідок землетрусу семеро людей отримали поранення. Вісім будинків було зруйновано, а понад 100 пошкоджено.

За даними урядового сейсмологічного центру Китаю, землетрус стався о 5:49 ранку в повіті Лунсі на відносно невеликій глибині 10 кілометрів. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.