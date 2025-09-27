Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Китаї стався землетрус агнітудою 5,6 бала

Понад сотню будинків зруйновано.

У Китаї стався землетрус агнітудою 5,6 бала
Фото: Gerçek Gündem

У суботу в провінції Ганьсу на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,6 бала, пише Associated Press.

Відомо, що унаслідок землетрусу семеро людей отримали поранення. Вісім будинків було зруйновано, а понад 100 пошкоджено.

За даними урядового сейсмологічного центру Китаю, землетрус стався о 5:49 ранку в повіті Лунсі на відносно невеликій глибині 10 кілометрів. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.

  • На початку вересня в Афганістані трапився землетрус магнітудою 6,0. Глибина осередку становила 8 км. Кількість жертв перевищила 2200.
