​Ердоган: Туреччина розробляє дорожні карти для досягнення миру в Україні

На думку турецького президента, і Україна, і РФ програють у війні.

Зовнішня політика Туреччини ґрунтується на мирі і Стамбул розробляє дорожні карти для досягнення миру в Україні.

Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган, цитує TRT Haber.

«Ми створюємо дорожні карти, орієнтовані на мир, і кроки робимо відповідні. Бо віримо, що у справедливому мирі не буде переможених. Війни, конфлікти, напруження забирають у світу людей, час і, одночасно, ресурси. Візьмімо війну між Україною та Росією. Ви думаєте, там програють лише ці дві країни? Там процес, у якому програють усі», - вважає Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що результати їхніх зусиль не марні.

«Чорноморський зерновий коридор, обміни полоненими, Стамбульські переговори — це деякі з цих результатів… Поки не припиниться кровопролиття, ми, Туреччина, продовжуватимемо нашу боротьбу», - запевнив Ердоган.