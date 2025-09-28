ЗМІ: Польща закривала повітряний простір поблизу Любліна і Жешува

Уночі 28 вересня Польща закривала повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Люблін та Жешув, пише Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24.
За даними Flightradar24, повітряний простір був закритий щонайменше до 04:00 за Гринвічем через "незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки".
Збройні сили Польщі повідомляли, що підняли літаки в повітря для забезпечення безпеки свого повітряного простору після того, як Росія завдала ударів по Україні.
- Польща підняла винищувачі та привели системи ППО та радіолокаційного спостереження у стан найвищої готовності через російську атаку по Україні.