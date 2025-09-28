ЗМІ: Польща закривала повітряний простір поблизу Любліна і Жешува

Повітряний простір був закритий щонайменше до 04:00.

Уночі 28 вересня Польща закривала повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Люблін та Жешув, пише Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24.

За даними Flightradar24, повітряний простір був закритий щонайменше до 04:00 за Гринвічем через "незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки".

Збройні сили Польщі повідомляли, що підняли літаки в повітря для забезпечення безпеки свого повітряного простору після того, як Росія завдала ударів по Україні.