ГоловнаСвіт

У Польщі затримали ексміністра юстиції для допиту у справі про шпигунську програму Pegasus

Сейм дав згоду на затримання Збігнєва Зьобро і його примусову доставку на допит у ще у липні. 

У Польщі затримали ексміністра юстиції для допиту у справі про шпигунську програму Pegasus
Колишній міністр юстиції та генпрокурора Польщі Збігнєв Зьобро
Фото: EPA/UPG

У варшавському аеропорту Фредеріка Шопена поліцейські затримали сьогодні колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро для допиту у комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus.

Про це повідомляє Onet, пише “Європейська правда”.

Це була дев’ята спроба доставити Зьобро на допит комісії, яку він вважає незаконною.

“Члени слідчої комісії у справі Pegasus мають запланований час до півночі, стільки вони будуть чекати на допит колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро”, – сказав заступник голови комісії, лідер лівих Томаш Трела.

Раніше у вересні суд у Варшаві постановив примусово забезпечити присутність Зьобро на засіданні слідчої комісії Сейму у справі Pegasus для свідчень. 

Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.

Справа Pegasus – гучний скандал, у рамках якого чинна влада розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.

  • За даними Європарламенту, попередній уряд Польщі витратив 25 млн злотих на придбання програм Pegasus, щоб прослуховувати мобільні телефони щонайменше десяти політиків та бізнесменів.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск торік заявив, що має незаперечні докази використання шпигунських програм. Туск додав, що “жертвами” шпигунства стало дуже багато осіб.
  • У січні 2024 року Сейм Польщі створив слідчу комісію для розслідування можливого стеження за опозиційними політиками через Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Комісія перевіряє законність, коректність та обґрунтованість використання Pegasus урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023. 
