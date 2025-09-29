У Польщі затримали ексміністра юстиції для допиту у справі про шпигунську програму Pegasus

У варшавському аеропорту Фредеріка Шопена поліцейські затримали сьогодні колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро для допиту у комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus.
Про це повідомляє Onet, пише “Європейська правда”.
Це була дев’ята спроба доставити Зьобро на допит комісії, яку він вважає незаконною.
“Члени слідчої комісії у справі Pegasus мають запланований час до півночі, стільки вони будуть чекати на допит колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро”, – сказав заступник голови комісії, лідер лівих Томаш Трела.
Раніше у вересні суд у Варшаві постановив примусово забезпечити присутність Зьобро на засіданні слідчої комісії Сейму у справі Pegasus для свідчень.
Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.
Справа Pegasus – гучний скандал, у рамках якого чинна влада розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.
"ПіС надто довго нам брехали про Pegasus": Польща розслідує використання шпигунської програми попереднім урядом
- За даними Європарламенту, попередній уряд Польщі витратив 25 млн злотих на придбання програм Pegasus, щоб прослуховувати мобільні телефони щонайменше десяти політиків та бізнесменів.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск торік заявив, що має незаперечні докази використання шпигунських програм. Туск додав, що “жертвами” шпигунства стало дуже багато осіб.
- У січні 2024 року Сейм Польщі створив слідчу комісію для розслідування можливого стеження за опозиційними політиками через Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Комісія перевіряє законність, коректність та обґрунтованість використання Pegasus урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023.