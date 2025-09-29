У Польщі затримали ексміністра юстиції для допиту у справі про шпигунську програму Pegasus

Сейм дав згоду на затримання Збігнєва Зьобро і його примусову доставку на допит у ще у липні.

У варшавському аеропорту Фредеріка Шопена поліцейські затримали сьогодні колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро для допиту у комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus.

Це була дев’ята спроба доставити Зьобро на допит комісії, яку він вважає незаконною.

“Члени слідчої комісії у справі Pegasus мають запланований час до півночі, стільки вони будуть чекати на допит колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро”, – сказав заступник голови комісії, лідер лівих Томаш Трела.

Раніше у вересні суд у Варшаві постановив примусово забезпечити присутність Зьобро на засіданні слідчої комісії Сейму у справі Pegasus для свідчень.

Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.

Справа Pegasus – гучний скандал, у рамках якого чинна влада розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.