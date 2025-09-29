“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

У Ірані стратили ще одного імовірного шпигуна Ізраїлю

Чоловік начебто мав вивідати бази даних урядових установ та порушувати роботу іранських центрів обробки даних.

У Ірані стратили ще одного імовірного шпигуна Ізраїлю
Фото: dailymail.co.uk

Іран у понеділок стратив чоловіка на ім'я Бахман Чубі-асл, назвавши підсудного "одним із найважливіших шпигунів Ізраїлю в Ірані".

Як пише Reuters, про це повідомило судове новинне агентство Mizan.

Іран, який багато років веде "тіньову війну" з Ізраїлем, стратив багатьох осіб, яких звинувачує у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою Моссад та сприянні її операціям у країні.

Як зазначило видання Mizan, головною метою Моссаду у залученні відповідача до співпраці було отримання бази даних урядових установ та порушення в іранських центрах обробки даних. Також цей шпигун начебто вивідував маршрут імпорту електронного обладнання.

Верховний суд відхилив апеляцію підсудного та підтвердив смертний вирок.

Кількість страт іранців, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, цього року значно зросла, за останні місяці було виконано щонайменше 10 смертних вироків.
