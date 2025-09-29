У Ірані стратили ще одного імовірного шпигуна Ізраїлю

Іран у понеділок стратив чоловіка на ім'я Бахман Чубі-асл, назвавши підсудного "одним із найважливіших шпигунів Ізраїлю в Ірані".

Як пише Reuters, про це повідомило судове новинне агентство Mizan.

Іран, який багато років веде "тіньову війну" з Ізраїлем, стратив багатьох осіб, яких звинувачує у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою Моссад та сприянні її операціям у країні.

Як зазначило видання Mizan, головною метою Моссаду у залученні відповідача до співпраці було отримання бази даних урядових установ та порушення в іранських центрах обробки даних. Також цей шпигун начебто вивідував маршрут імпорту електронного обладнання.

Верховний суд відхилив апеляцію підсудного та підтвердив смертний вирок.

Кількість страт іранців, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, цього року значно зросла, за останні місяці було виконано щонайменше 10 смертних вироків.