У Афганістані Талібан відключає інтернет

В Афганістані влада Талібану почала розривати оптоволоконні з'єднання в кількох провінціях, щоб запобігти “пороку”.

Про це повідомляє The Guardian.

“Зараз діє загальнонаціональне відключення телекомунікацій”, – заявила Netblocks, організація-наглядач, яка контролює кібербезпеку та управління Інтернетом.

Зазначається, що зараз у Афганістані спостерігається національне підключення на рівні 14% від звичайного рівня. Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з'єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.

Проблеми виникають і через те, що телефонні послуги часто прокладаються через інтернет, використовуючи ті самі оптоволоконні лінії.

16 вересня речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що оптоволоконний інтернет повністю заборонено в північній провінції за наказом лідера.

“Цей захід було вжито для запобігання розбещенню, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у підключенні”, – написав він у соцмережах.

У той час про такі ж обмеження повідомлялося в північних провінціях Бадахшан і Тахар, а також у Кандагарі, Гельманді, Нангархарі та Урузгані на півдні.

Від повернення влади у 2021 році Талібан запровадив численні обмеження відповідно до свого тлумачення ісламського права.