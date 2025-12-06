На кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули чутички

Сутички знову спалахнули між Пакистаном і Афганістаном. Кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні перемир’я.

Як пише ВВС, мешканці афганського міста Спін-Болдак, що поблизу кордону, уночі тікали зі своїх домівок. Медпрацівник із сусіднього Кандагара повідомив BBC, що до місцевої лікарні доправили чотири тіла. Ще четверо людей були поранені. За повідомленнями, троє поранених є у Пакистані.

Останніми місяцями між двома країнами час від часу спалахували бої, а також афганський уряд талібів звинувачував Пакистан у нанесенні авіаударів на території Афганістану.

Обидві сторони підтвердили, що вночі обмінялися вогнем, але кожна звинуватила іншу в тому, що та почала чотиригодинний бій.

Представник прем’єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа, Мошарраф Заїді, звинуватив талібів у "невмотивованому обстрілі". Тим часом речник талібів заявив, що Пакистан знову розпочав атаки, і підкреслив, що вони були "змушені відповісти".

Жителі афганського боку кордону розповіли, що перестрілка почалася приблизно о 22:30 за місцевим часом у п’ятницю.Алі Мохаммед Хакмаль, керівник інформаційного департаменту провінції Кандагар, повідомив, що пакистанські сили атакували легкою та важкою артилерією, а житлові будинки постраждали від мінометного вогню.

Сутички сталися менш ніж через два місяці після того, як обидві сторони погодилися на перемир’я, посередниками якого виступили Катар і Туреччина.

Це перемир’я поклало край більш ніж тижню боїв, у яких загинули десятки людей. Це було найкривавішим зіткненням між Пакистаном і талібами з часу повернення угруповання до влади у 2021 році. Однак напруженість залишалася високою. Минулого тижня делегації обох країн зустрілися в Саудівській Аравії для четвертого раунду переговорів про ширшу мирну угоду, однак угоди досягнуто не було. Джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили BBC News, що сторони погодилися продовжити дотримання перемир’я.

Уряд Пакистану давно звинувачує афганських талібів у наданні притулку бойовикам, які здійснюють атаки на території Пакистану. Афганський уряд це заперечує і звинувачує Пакистан у бажанні перекласти провину за "власні провали в сфері безпеки".